Les médecins spécialistes reprochent à Québec de les « évacuer de la prise de décision »

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) trouve inacceptable de ne pas avoir été « vraiment consultée » par le gouvernement Legault dans l'élaboration du projet de loi 15 visant à rendre le système de santé plus efficace.

Rendre le réseau plus efficace, c'est non seulement nécessaire, mais c'est urgent , a déclaré d'entrée de jeu le président de la FMSQ , Vincent Oliva, lors d'une conférence de presse tenue à Montréal mardi.

Mais en plus d'avoir des inquiétudes et des réserves à l'égard du projet de loi 15, la FMSQ reproche à Québec de ne pas l'avoir vraiment consultée pour l'élaborer. On ne trouve pas ça acceptable , a dit le Dr Oliva.

Les soignants connaissent les maladies et leur évolution, a-t-il expliqué, c’est notre travail et c’est notre devoir de nous assurer que l’organisation des soins tienne compte de la condition des patients.

« On évacue les médecins de la prise de décision, alors que c’est fondamental qu’on y soit. » — Une citation de Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

La FMSQ affirme que la présence des médecins est prévue au sein de comités consultatifs et que, par ailleurs, les pouvoirs seront très très centralisés dans la nouvelle structure .

Dans ce nouvel environnement, on veut être plus que "consultatifs" , objecte le Dr Oliva.

De plus, les médecins spécialistes craignent que la réforme entamée par le ministre de la Santé, Christian Dubé, prenne trop de temps. La FMSQ met en garde Québec contre le risque de se cacher derrière la réforme pour ne pas opérer rapidement des changements dans le système de santé.

Pour les médecins spécialistes, le gouvernement de François Legault doit mettre en œuvre les solutions qui sont déjà connues et ne doit pas attendre la création de Santé Québec pour ce faire. Cette nouvelle société d'État est destinée à gérer le réseau de la santé au quotidien pour laisser au ministère la planification et la gestion à plus long terme.

Il y a des décisions qui doivent se prendre maintenant et qui ne se prennent pas , affirme la FMSQ .

La FMSQ promet néanmoins de participer activement aux travaux visant à bonifier le projet de loi 15.

Charge de travail accrue pour les spécialistes

On compte au Québec environ 11 000 médecins spécialistes dans une trentaine de spécialités.

Depuis le début de l'année, la liste d’attente pour obtenir un rendez-vous avec un médecin spécialiste dépasse les 800 000 requêtes depuis le début de l’année, un sommet depuis le début de la pandémie.

Pour améliorer l'accès aux soins et réduire les délais d'attente, le ministre Dubé entend mieux répartir les efforts de ces médecins et exiger plus d'eux. Il a notamment spécifié que leur droit de pratique sera assujetti à des activités médicales particulières [AMP] .

En entrevue à Midi info sur ICI Première, mardi, Vincent Oliva a affirmé que la FMSQ a déjà proposé à Québec des solutions pour travailler davantage, entre autres en chirurgie .

Selon des données rendues publiques mardi par le ministre de la Santé, près de 19 000 patients sont en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an au Québec.

Quant aux AMP , déjà imposées aux médecins de famille, les médecins spécialistes n'y sont pas forcément opposés, dit-il. Mais il faut en discuter et il faut qu'on sache exactement de quoi on parle.

Le Dr Oliva affirme que ce sont 5 % des médecins qui travaillent en dehors des hôpitaux .

Au sein de cette minorité, certains travaillent en cabinet et sont dans le réseau public, parfois parce que les circonstances l'imposent et qu'ils n'ont pas trouvé de place à l'hôpital : lls n'ont pas de salles d'opération, pas de cliniques externes ou les cliniques externes ferment à 15 h 30, et il y a une crise de personnel, décrit le Dr Oliva.

Un système coupable de non-performance

Selon le ministre Dubé, environ 20 % des médecins spécialistes pourraient mettre davantage l'épaule à la roue. Mais ça veut dire quoi? rétorque le président de la FMSQ . Il y a des médecins qui font de l'enseignement, du médico-administratif, de la recherche... Il faut interpréter les chiffres avec discernement.

La prédécesseure du Dr Oliva à la présidence de la FMSQ, Diane Francœur, estime pour sa part que les médecins spécialistes ne sont pas responsables à eux seuls des travers du réseau de la santé. Tout le système est coupable de non-performance , a-t-elle déclaré mardi à Tout un matin sur ICI Première.

La Dre Francœur affirme qu'à son avis, M. Dubé est la bonne personne pour améliorer la situation.