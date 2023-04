Gilles Arsenault devient le député des Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard

Au lendemain des élections provinciales à l’Île-du-Prince-Édouard, l’actuel directeur général de la Commission scolaire de langue française se dit fier de pouvoir représenter les francophones au sein du gouvernement majoritaire de Dennis King.

Je serai le seul Acadien francophone qui va être à l'Assemblée législative et je vais faire de mon mieux pour avoir une lentille francophone dans chacun des dossiers qu’on va traiter , a affirmé Gilles Arsenault au micro de l’émission Le Réveil Île-du-Prince-Édouard mardi matin.

Représentation pour les Acadiens

Gabriel Arsenault, politologue, explique que le rôle de ce député comporte un mandat particulier, reconnu par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales.

Gabriel Arsenault est politologue et professeur à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Anthony Azard

Le député d’Évangéline-Miscouche n’est pas seulement le député d’Évangéline-Miscouche, c’est aussi le député des Acadiens de l’île , dit-il.

Gilles Arsenault entrevoit cette prochaine carrière politique avec enthousiasme.

On comprend que la population francophone est une composante importante de la population insulaire et il va me faire plaisir de représenter cette diversité-là au sein de l’Assemblée législative , a-t-il soutenu.

Le député élu a affirmé vouloir travailler sur des projets concrets pour les gens de sa circonscription, par exemple la création d’une nouvelle école dans la région Évangéline-Miscouche. Il aura pour priorité d’être à l’écoute des gens du district 24 .

Trois partis politiques ont voulu s'adjoindre les services de Gilles Arsenault en vue de cette campagne électorale provinciale. Gilles Arsenault a finalement été conquis par le programme conservateur. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Devant la victoire écrasante du chef du Parti progressiste-conservateur, avec 22 députés élus, Gilles Arsenault ne se dit pas surpris. Il avait même anticipé exactement ce nombre de sièges dans ses prévisions personnelles.

Je suis très content de faire partie de cette équipe-là avec 22 conservateurs qui vont mener la province pour les prochains quatre ans.

Entrée au cabinet?

Gilles Arsenault ne s’en cache pas : il aimerait bien avoir la chance de siéger au conseil des ministres du gouvernement King et il croit que son parcours professionnel pourrait justifier ce choix. Il affirme avoir déjà eu des discussions avec le premier ministre King en ce sens.

C’est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais c’est vraiment à la discrétion du premier ministre, alors on va attendre dans les prochaines semaines pour voir les candidats qu’il va choisir pour s’asseoir au cabinet , explique-t-il.

Un gain pour le PPC

La circonscription acadienne d'Évangéline-Miscouche était représentée par le libéral Sonny Gallant depuis 2007. Celui-ci a décidé de tirer sa révérence.

Lundi, les électeurs ont finalement choisi de faire confiance au Parti progressiste-conservateur.

Gilles Arsenault, qui est directeur général de la Commission scolaire de langue française, a été approché par trois des quatre partis politiques en vue de cette campagne électorale. M. Arsenault a finalement choisi le Parti progressiste-conservateur en affirmant être en accord avec la vision et les priorités de ce parti.

Avec des informations de l'émission Le Réveil Île-du-Prince-Édouard et de l’émission spéciale sur les élections à l’Î.-P.-É. d’ICI Acadie