Des municipalités sont divisées à propos des changements de zonage proposés en C.-B.

Le plan de la Colombie-Britannique en matière de logement prévoit la construction de plus de maisons de ville, de duplex, de triplex et de quadruplex en mettant fin au zonage exclusivement unifamilial. Ces changements suscitent à la fois l’enthousiasme et l'inquiétude parmi les élus municipaux quant à l’influence que de telles mesures pourraient avoir sur les communautés.