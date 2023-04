L’OTAN accueille officiellement la Finlande dans ses rangs

La Finlande, qui observait depuis des décennies une politique de neutralité face à la Russie et les puissances occidentales, a fait une demande l’année dernière, tout comme son voisin la Suède, pour intégrer les rangs de l’ OTAN à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

C'est bien sûr un grand jour pour la Finlande [...] C'est aussi une bonne chose pour l' OTAN , a déclaré le ministre finlandais de la Défense Antti Kaikkonen avant la cérémonie au siège de l’Alliance, à Bruxelles.

La Finlande est maintenant en sécurité , a pour sa part déclaré le secrétaire général de l’ OTAN , Jens Stoltenberg.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et Jens Stoltenberg ont par ailleurs salué une journée historique non seulement parce que l’Alliance accueille un nouveau membre, mais également parce qu’elle a été fondée le 4 avril 1949, soit il y a exactement 74 ans.

Le ministre des Affaires étrangères de la Finlande, Pekka Haavisto (gauche), a remis les documents d'adhésion à l'OTAN de son pays au secrétaire d'État américain, Antony Blinken. Photo : AP / Johanna Geron

« Je suis tenté de dire que c'est peut-être la seule chose pour laquelle on peut remercier Poutine, parce qu'il a, une fois de plus, précipité quelque chose qu'il disait vouloir éviter en agressant l'Ukraine. » — Une citation de Antony Blinken, secrétaire d’État des États-Unis

Après la remise officielle des documents d’adhésion de la Finlande à Antony Blinken, dont le gouvernement est le gardien du traité fondateur de l’organisation, le drapeau de la Finlande a été hissé dans la cour d’honneur du siège de l’ OTAN entre ceux de l’Estonie et de la France, suivant l’ordre alphabétique.

Ensemble, les Alliés de l' OTAN représentent 50 % de la puissance militaire mondiale. Donc, tant que nous restons unis, que nous nous protégeons mutuellement et que nous le faisons de manière crédible, il n'y aura pas d'attaque militaire contre un allié de l' OTAN , a expliqué Jens Stoltenberg.

La Finlande, qui partage une frontière de 1300 kilomètres avec la Russie, avait déjà été envahie par son voisin, alors l’Union soviétique, en novembre 1939. Malgré une résistance acharnée, la Finlande avait perdu environ 10 % de son territoire, dont la grande ville de Vyborg.

« Lorsque Poutine a envahi l’Ukraine, il pensait pouvoir diviser l’OTAN. Il a perdu son pari. » — Une citation de Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada

Moscou promet des « contre-mesures »

À Moscou, l’entrée de la Finlande dans l’ OTAN a été reçue comme une atteinte à la sécurité de la Russie qui se retrouve aujourd’hui avec une frontière directe de plus de 1300 kilomètres avec l’ OTAN . Le Kremlin a promis des contre-mesures sans donner davantage de précision.

Cependant, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré mardi matin à l’agence TASS que des avions d'attaque des forces aériennes biélorusses ont été modernisés de façon à pouvoir mener des frappes nucléaires. Il s’agirait, toujours selon TASS, de systèmes de missiles balistiques Iskander-M à capacité nucléaire.

Il aura fallu un peu plus d’un an à la Finlande pour faire son entrée dans l’ OTAN en raison d’objections soulevées par la Turquie et la Hongrie qui bloquent toujours l’adhésion de la Suède en raison de considération de sécurité touchant des membres de mouvements armés kurdes qui se trouvent en Suède et dont Ankara exige l’extradition.

La Suède a emboîté le pas à la Finlande au printemps 2022 en annonçant qu'elle voulait intégrer également les rangs de l'OTAN. Photo : Getty Images / Mandel Ngan

Prochaine étape, la Suède

De son côté, le secrétaire général de l’ OTAN , Jens Stoltenberg, s’est dit absolument confiant que la Suède fera elle aussi bientôt son entrée dans les rangs de l’Alliance.

Rappelant que le Canada a été le premier pays à ratifier l’accession de la Finlande et de la Suède à l’ OTAN , le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a expliqué mardi que l’adhésion de la Finlande à l’OTAN renforce l’Alliance et contribue à sa défense collective .

Justin Trudeau, a du même souffle exhorté les Alliés de l'OTAN – la Turquie et la Hongrie sans les nommer – à conclure le processus d’adhésion de la Suède sans tarder.

Depuis plus de 70 ans, l’Alliance est un pilier de la sécurité, de la paix et de la stabilité transatlantiques, a rappelé le premier ministre canadien.

Devant la montée de la violence, de l’autoritarisme et des menaces envers la démocratie que l’on constate dans le monde entier [...], il est plus important que jamais de travailler en collaboration avec nos partenaires internationaux afin de promouvoir la coopération et la paix.

L'OTAN a mené l'exercice « Cold Response 2022 », dans le cercle polaire, en Norvège, aux côtés des forces suédoises et finlandaises l'hiver dernier. Photo : Reuters / Yves Herman

L'entrée de la Finlande et éventuellement de la Suède dans l' OTAN est importante pour le Canada dans la mesure où sept des huit membres du Conseil de l’Arctique, dont fait partie la Russie, seront bientôt des alliés de l’ OTAN . Ce qui est dans le meilleur intérêt des Canadiens , a souligné la ministre des Affaires étrangères du Canada, Joly.

Nous espérons que le drapeau de la Suède flottera à l' OTAN pour le sommet de Vilnius , a pour sa part commenté le ministre des Affaires étrangères lituanien, Gabrielus Landbsergis, dont le pays recevra le prochain sommet de l'Alliance, en juillet 2023.

J'appelle le président Erdogan à ne pas ruiner le sommet de Vilnius , a-t-il lancé.

Pour ce qui est de l’Ukraine, dont les projets d’adhésion à l’ OTAN sont perçus comme une menace directe par la Russie, Jens Stoltenberg a ajouté que la position de l’ OTAN à ce sujet reste inchangée : l'Ukraine deviendra membre de l'Alliance .