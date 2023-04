Attaques au couteau : un veuf tente de se reconstruire en retournant à James Smith

Il a perdu sa femme, Bonnie, son fils, Gregory, et sa cousine Gloria dans cette tragédie et a dû passer plusieurs mois dans un hôtel à Melfort avec le reste de sa famille.

Durant la fin de semaine dernière, le service du logement de la Nation crie James Smith lui a remis les clés de son sa nouvelle maison, mais Bryan Burns affirme que son retour dans la communauté est compliqué.

C'est plein d'émotions contradictoires , affirme-t-il.

Brian Burns a obtenu un nouveau logement dans la communauté de James Smith. Il se dit malgré tout toujours troublé. Photo : Radio-Canada / Kendall Latimer

Il se dit toujours hanté par les événements qui se sont produits dans son ancienne maison. Celle-ci ne se trouve d'ailleurs pas très loin de son nouveau logement.

Bryan Burns aurait préféré s'installer à Saskatoon et repartir à zéro. Il avoue que c'est à cause de ses trois fils qu'il est retourné dans la communauté avec sa famille, car ces derniers voulaient revoir leurs amis.

« Je dois essayer pour mes garçons, vous savez, être fort. Il s'agit d'eux. Il ne s'agit pas de mes besoins. » — Une citation de Bryan, surnommé Buggy, Burns, membre de la Nation crie James Smith

Le père de famille est surtout inquiet pour l'un de ses fils qui a survécu aux attaques au couteau. Il dit que le garçon de 14 ans vit encore un stress intense, de la peur et de l'anxiété, mais il espère que ce déménagement pourra l'aider.

Il ne parle pas vraiment à son thérapeute, ce qui m'inquiète. Il avait l'habitude de s'ouvrir à sa mère. J'étais le gars qui les disciplinait et elle [Bonnie], celle qui était bienveillante. Maintenant, j'essaie d'être une mère et un père en même temps , raconte Bryan Burns. Je dis à mes enfants que je les aime tous les matins, je leur dis bonne nuit et que je les aime.

Un souvenir qui le hante en permanence

Bryan Burns éprouve encore de la difficulté à accepter la tragédie qui a coûté la vie à des êtres qui lui sont chers, surtout sa femme.

Bonnie et moi sommes restés ici si longtemps, et les souvenirs sont encore douloureux , souligne-t-il.

Il affirme que la période des fêtes a été difficile pour sa famille, surtout à Noël. Nous avons tous pleuré le matin, car Bonnie adorait mes tartes, mais je n'avais pas le cœur à en faire. Elle avait un grand cœur. C'était une femme vraiment attentionnée.

Bryan Burns ajoute que sa femme aidait souvent les autres, en ouvrant sa maison à des enfants en famille d'accueil ou à des personnes qui avaient besoin d'un endroit pour se loger.

Il avoue avoir voulu brûler son ancienne maison, là où ses proches ont été tués, mais s'est vite ravisé, car certains de ses proches y vivent encore.

Toutefois, il est content de savoir que la maison sera déplacée un jour.

« Ils vont la déplacer pour que nous puissions ériger un monument en l'honneur de Gloria, de Bonnie et de Gregory. » — Une citation de Bryan, surnommé Buggy, Burns, membre de la Nation crie James Smith

Entre-temps, Bryan Burns tente tant bien que mal d'avancer. Il prévoit notamment d'emmener ses enfants à des courses de chevaux.

Avec les informations de Kendall Latimer