Ces personnes qui veillent sur vous lorsque votre quotidien bascule

À 22 ans, Ashley Blais-Lessard est préposée aux télécommunications d'urgence de la Sûreté du Québec (SQ) depuis deux ans. Son quotidien consiste à répondre à tous les appels relayés par la centrale 911 en provenance de l'Estrie et du Centre-du-Québec.

Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi avec une mère qui était passionnée par la police et avec un frère qui a toujours rêvé d'être policier. Aujourd'hui, il est policier à la Sûreté du Québec à Drummondville , lance d'emblée cette jeune femme au flegme naturel pour exercer un métier sous pression.

En vieillissant, j'ai compris que le métier de policier est beaucoup plus difficile qu'on peut le penser. Et voir des scènes terrifiantes et épeurantes, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi , ajoute-t-elle.

« Je préfère être à l'arrière, en retrait. Être répartitrice pour les appels d'urgence, ça me permet d'aider les citoyens autant que si j'étais sur le terrain. » — Une citation de Ashley Blais-Lessard, préposée aux télécommunications d'urgence de la SQ

Ashley Blais-Lessard fait partie des 400 préposés aux télécommunications d'urgence de la SQ qui répondent aux appels des citoyens pour leur envoyer rapidement de l'aide. Photo : Radio-Canada / Photo: Pascal Robidas

Ashley fait partie d'une équipe de près de 400 personnes qui jouent un rôle central dans l’organisation des services policiers de la SQ .

Selon le corps policier provincial, leurs préposés dans les 11 Centres de gestions des appels sur leur territoire desservi répondent à 1,8 million d'appels d’urgence en moyenne par année. Il s'agit d'un rythme de trois appels par minute.

Leur fonction essentielle dans la chaîne d'intervention d'urgence consiste à recevoir, à traiter et à transmettre tous les appels reçus à la centrale 911 qui nécessitent une intervention policière immédiate auprès des citoyens.

« Chaque fois qu'on répond au téléphone, on ne sait jamais si c'est une banalité ou si c'est un événement majeur qui va être en cours et qui va demander beaucoup de recherche. Chaque fois qu'on répond au téléphone, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et c'est vraiment ce que j'adore du métier. Il n'y a pas une journée pareille. Je ne m'ennuie jamais au travail. » — Une citation de Ashley Blais-Lessard, préposée aux télécommunications d'urgence de la SQ

La détresse psychologique fait également partie des motifs à l'origine des appels reçus au Centre de gestion des appels de la SQ .

Certaines fois, on sauve des vies sans s'en rendre compte parce qu'on n'intervient pas directement sur le terrain. Par exemple, il arrive que je doive rester au téléphone un certain temps avec une personne qui a décidé de mettre fin à ses jours , se souvient la jeune préposée aux appels d'urgence. [C'est très gratifiant] de savoir que j'ai été en contact avec cette personne-là et que j'ai possiblement fait une différence pour que cette personne-là soit encore en vie.

Inspirée par sa mère

La pratique de ce métier, elle la doit à sa mère Carole. Ayant été propriétaire d'une ferme laitière en Estrie, celle-ci a refoulé durant une vingtaine d'années son rêve de faire partie des services d'urgence.

Au début de la cinquantaine, elle est retournée sur les bancs d'école pour répondre aux critères d'embauche de la SQ .

Moi, j'ai toujours voulu devenir policière. J'avais un oncle qui était policier à la Sûreté municipale de Sherbrooke. Il était directeur adjoint. Il inspirait la confiance, le respect. Quand on le voyait, on voulait devenir comme lui , raconte Carole.

« Pour moi, être ici à répondre aux gens, c'est satisfaisant. Ce sont de simples citoyens qui appellent pour des problèmes parfois simples et parfois complexes. Mais je sais que je peux faire une différence. » — Une citation de Carole Blais, préposée aux télécommunications d'urgence de la SQ

Carole Blais a le privilège de travailler avec sa fille Ashley dans un contexte sous pression. Leur complicité leur permet de se confier à propos d'appels d'urgence parfois difficile à gérer. Photo : Radio-Canada / Photo: Pascal Robidas

L'empathie et la patience sont deux aptitudes indispensables pour bien faire ce métier, affirme Carole.

On doit aimer les gens. Si on n'a pas d'amour pour les gens, on n'a pas de respect pour eux, on n'est pas à notre place. On ne sera pas efficace , explique-t-elle. Il faut vraiment avoir une grande écoute. Et je dirais de la patience.

Est-on parfois dur avec elle?

Oui, bien sûr, mais ce n'est pas important. Je veux dire, oui, on se fait crier après. On a un bouton mute pour ça [rires]. On va prendre une pause, un respir. Et on continue l'appel. Ces gens-là sont émotifs et veulent de l'aide , répond Carole Blais avec philosophie.

Carole Blais affirme être valorisée de jouer un rôle en première ligne dans la chaîne de communications d'urgence. Photo : Radio-Canada / Photo: Pascal Robidas

Pour sa fille Ashley, avoir la possibilité de côtoyer sa mère est un privilège.

Ça fait du bien d'avoir quelqu'un dans mon entourage qui connaît ma réalité, qui connaît la difficulté de certains appels. C'est une bonne référence vers qui je peux me tourner pour parler d'[un appel d'urgence] , explique la jeune femme.

Comme la majorité des secteurs d'emploi au Québec, la SQ recherche présentement des candidats qui voudraient se joindre aux équipes des 11 centres de gestion des appels dans la province.

Carole Blais a donc un message à livrer à ceux qui sont tentés par le défi de travailler en équipe.

Avec nos collègues, on vient qu'on développe une affinité… Moi, je prends l'appel, ma collègue va faire les recherches. C'est un travail d'équipe. Si tu aimes être entouré et travailler avec d'autres gens, c'est le métier parfait pour ça , conclut-elle.