Le dirigeant de Point Lepreau gagne 1,3 M$, reconnaît Énergie NB

Énergie NB a commis une erreur en présentant son salaire vendredi dernier, selon la porte-parole Dominique Couture. Énergie NB avait indiqué que M. Plummer gagnait 675 000 $ US, soit environ 915 000 $ CA.

La rémunération de M. Plummer est en fait de 975 000 $ US à 999 000 $ US, corrige Mme Couture. C’est plus de 1,3 million de dollars canadiens compte tenu du taux de change à l’heure actuelle.

Brett Plummer gagne environ deux fois plus qu’en 2017 même si la centrale nucléaire, sa principale responsabilité, fonctionne en deçà de sa capacité.

Brett Plummer est vice-président du nucléaire et dirigeant principal de l'exploitation nucléaire à Énergie NB depuis 2015. Photo : Radio-Canada / Roger Cosman

C’est une juxtaposition du déclin de la capacité de Point Lepreau et de la hausse de ses revenus , déplore Louise Comeau, du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick.

Mme Comeau a découvert la somme dans des documents d’Énergie NB déposés à la Commission de l’énergie et des services publics. C’est ce qui a mené la société de la Couronne à reconnaître son erreur commise la semaine dernière.

Le salaire de M. Plummer attire l’attention à l'Assemblée législative dans le contexte des discussions entre les sociétés d’énergie du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario au sujet de la gestion de la centrale de Point Lepreau.

Énergie NB a expliqué que la société ontarienne pourrait être dans une certaine mesure copropriétaire de la centrale, mais que cette dernière n’est pas à vendre.

Les difficultés de Point Lepreau

En date de janvier, la centrale nucléaire n’avait fonctionné qu’à 55 % de sa capacité en 2022-2023, selon les documents d’Énergie NB déposés à la Commission. Cela comprend un arrêt de la production de 35 jours en décembre et en janvier.

Les partis d’opposition ont demandé comment le salaire de M. Plummer peut être justifié si le fonctionnement de la centrale nucléaire est problématique au point où l'on cherche de l’aide dans une autre province.

Le premier ministre Blaine Higgs a fait entendre la semaine dernière que l’expérience de la société ontarienne en matière d’énergie nucléaire pouvait mener à de meilleurs résultats que les hauts et les bas de Point Lepreau.

La centrale nucléaire connaît une série de difficultés depuis la fin des travaux de remise à neuf de 2,4 milliards de dollars terminés en 2012. Elle a produit 90 % de l’énergie prévue au cours des 7 années suivantes. La perte pour Énergie NB s’élève à 200 millions de dollars.

Des travaux de remise à neuf dans la centrale nucléaire de Point Lepreau. Photo : Énergie NB

L’interruption de la production en décembre a fait perdre à Énergie NB les profits qu’elle espérait gagner en 2022-2023.

Le ministre de l’Énergie, Mike Holland, a reconnu vendredi dernier que si Point Lepreau a besoin d’aide de la société ontarienne, il aurait du mal à comprendre comment le salaire d’une personne qui exerce cette fonction peut être justifié et maintenu.

Brett Plummer est un ingénieur américain en nucléaire qui possède une maison au Maine.

Le porte-parole de l’opposition en matière d’énergie, Keith Chiasson, a obtenu les coûts de déplacement de M. Plummer en 2022 en vertu d’une demande d’accès à l’information. Le vice-président d’Énergie NB avait réclamé 12 827,94 $ en frais de subsistance et 15 311,88 $ pour ses déplacements.

Louise Comeau a souligné que M. Plummer avait été embauché précisément pour remettre Point Lepreau sur la bonne voie. La grande préoccupation, c’est que le facteur de la capacité continue de diminuer et que les améliorations qu’ils croient faire ne fonctionnent pas , a-t-elle déclaré.

Au Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, Louise Comeau est responsable des questions du climat et de l’énergie. (Photo d'archives) Photo : CBC / Jacques Poitras

Mme Comeau craint qu’une entente avec la société ontarienne mène Énergie NB à fonder une filiale qui pourrait faire en sorte que la Commission n’examine plus les activités de Point Lepreau.

Le gouvernement de Blaine Higgs a adopté une loi l’an dernier qui permet à Énergie NB d’établir des filiales.

La province a déjà fait en sorte que la Commission n’examine pas la proposition de remise à neuf du barrage hydroélectrique de Mactaquac, qui est estimée à 3 milliards de dollars.