Québec investit 519 M$ pour moderniser le chantier Davie

Le gouvernement du Québec et le chantier maritime Davie annoncent des investissements de près de 840 millions de dollars pour mettre à niveau les infrastructures du chantier maritime et lui permettre de satisfaire les critères d’Ottawa. De cette somme, 519,2 millions de dollars proviennent du provincial, annonce le premier ministre, François Legault.

L’investissement permettra la création d’un maximum de 1800 emplois et consolidera la chaîne d’approvisionnement qui comprend environ 1100 fournisseurs dans la province. On parle d’une mise à niveau majeure, qui va rendre le chantier plus compétitif à l’international et qui va créer de la richesse et des emplois payants au Québec , se réjouit François Legault.

Selon lui, même si c'est encore objet de négociations, il a un engagement potentiel pour 8,5 milliards de dollars en contrats de la part d'Ottawa. L'investissement de Québec est d'ailleurs en partie conditionnelle à l'engagement du fédéral pour la commande de navire.

De notre support financier de 519 millions, 194 millions seront sous forme d'investissements sur lesquels il y aura un rendement et 325 millions seront en prêts pardonnables conditionnels aux contrats reçus et aux emplois créés , ventile le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon.

Plusieurs dizaines de personnes étaient présentes pour l'annonce des deux premiers ministres. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, aussi présent pour l’annonce, confirme que des discussions sont en cours pour octroyer au chantier des contrats pour la construction de six brise-glaces et un brise-glace polaire. Il entérine donc maintenant officiellement l’inclusion de l'entreprise de Lévis dans la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement fédéral.

Je veux vraiment reconnaître le leadership et le partenariat, du premier ministre Legault dans ce dossier. Nos deux équipes ont travaillé très fort pour en arriver à cette journée-là , souligne le premier ministre canadien.

Cette confirmation survient moins d’une semaine après que les informations concernant la Stratégie de construction navale eurent fait l'objet d'une fuite. Jusqu’à maintenant, le chantier maritime Davie ne répondait pas aux exigences techniques pour construire les navires de la flotte canadienne, ce que vient corriger l’investissement de Québec.

En 2022, le brise-glace Vincent Massey a été mis à l'eau après avoir subi des travaux de conversion au chantier Davie. (Photo d'archives) Photo : Chantier naval Davie

Nous saluons le soutien du gouvernement du Québec envers notre projet visant à devenir l’une des installations de construction navale les plus modernes au monde. La Stratégie nationale de construction navale servira de tremplin pour créer au Québec un pôle compétitif dans ce domaine à l’échelle internationale , explique James Davies, le président et chef de la direction de Chantier Davie.

La consécration d’un pôle maritime

Les discussions entre le chantier maritime et Ottawa sont en cours depuis plusieurs années. En 2019, il s'était préqualifié pour devenir le troisième chantier naval partenaire, après les chantiers Irving et Seaspan. Deux chantiers qui ont également reçu des investissements de la part de leur province respective pour se maintenir à jour.

La compétition est forte entre les principaux chantiers maritimes du Canada, comme Seaspan à Vancouver. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Dib

Le premier contrat fédéral prévoit la conception et la construction des sept brise-glaces pour la Garde côtière qui seront les plus technologiquement avancés , selon le ministre et député libéral de Québec, Jean-Yves Duclos.

Ces contrats et son intégration dans la Stratégie navale du fédéral devraient assurer la pérennité du chantier pour plusieurs décennies. Le député de Québec y voit la création d’un pôle maritime dans la grande région de Québec comparable au pôle aéronautique à Montréal ou à celui de l’automobile en Ontario .

Le chantier le plus à jour au pays

La mise à niveau des infrastructures en fera le chantier le plus avancé et avec la plus grande capacité au pays. La bonne nouvelle aussi c’est qu’on va développer des technologies avec tout le secteur de l’innovation du secteur de Québec pour rendre le transport maritime plus écologique en réduisant la quantité d’énergie fossile dont on a besoin et en réduisant l’impact sur les écosystèmes fragiles , ajoute Jean-Yves Duclos, en entrevue au Téléjournal.

Selon lui, la Garde côtière canadienne ne pourra plus se passer de l’apport du chantier à la Stratégie nationale. Les besoins de la Garde côtière sont immenses et la capacité du chantier et du pôle maritime à Québec est remarquable. On voit difficilement comment il pourrait être mis de côté au cours des 20 à 25 prochaines années , remarque-t-il.

En 2019, Ottawa a accordé la construction du bateau de remplacement du Madeleine, qui effectue la traversée entre Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine, et Souris, à l'Île-du-Prince-Édouard, au chantier Davie de Lévis. (Photo d'archives) Photo : CTMA

Les investissements de Québec octroyés à Davie Infrastructure permettront aussi au chantier d’aller chercher d'autres contrats, comme ceux des deux traversiers qui seront en fonction entre les Îles-de-la-Madeleine et l'Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’en Nouvelle-Écosse.

Chantier Davie fait partie du paysage lévisien depuis près de 200 ans. Aujourd’hui, il se donne les moyens de performer encore plus , s’enchante Bernard Drainville, le député de Lévis et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Les premiers brise-glaces conçus et construits au chantier de Lévis pourraient être mis à l’eau dans un horizon de 20 ans.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 2,2 milliards en contrats à la Davie sans qu’il fasse partie de la Stratégie navale pour entre autres la reconversion de brise-glaces achetés à l’étranger et pour la modernisation de frégates.

Avec les informations de Bruno Savard et Marie-Claire Giffard.