Nipissing Ouest a besoin de meilleurs services pour les sans-abri selon un groupe

Un groupe de bénévoles de Nipissing Ouest appelé No More Tears West Nipissing tente de remédier à des lacunes dans les services offerts aux sans-abri dans la région.

Le groupe a tenu son premier événement, une collecte de nourriture et d'articles essentiels, dimanche.

Kristian Primeau, porte-parole du groupe, affirme qu'ils ont recueilli plus d'aliments non périssables et d'articles comme des brosses à dents, des vêtements et des tentes que prévu.

L'objectif de notre groupe est de les aider en leur fournissant de la nourriture et en essayant de les orienter vers de meilleurs services , indique Kristian Primeau.

Notre objectif futur est de mettre en place un refuge pour eux afin qu'ils puissent sortir du froid, se réchauffer et avoir un endroit où dormir , ajoute-t-il.

M. Primeau a indiqué que le groupe est dirigé par des bénévoles pour le moment, mais qu'il envisage de demander le statut d'organisme de bienfaisance.

Bien que Nipissing Ouest dispose d'un refuge pour femmes, le Centre Horizon pour femmes, la région ne compte pas de refuge pour hommes ou de refuge qui ne refuse pas les personnes qui arrivent en état d'ébriété ou sous l'effet de drogues.

Pendant les mois d'hiver les plus froids, M. Primeau indique que de nombreuses personnes sans abri dans la communauté se rendent à North Bay, à l'est, ou à Sudbury, à l'ouest, où davantage de services sont disponibles.

Kathleen Thorne Rochon, maire de Nipissing Ouest, affirme qu'il est difficile pour les petites municipalités d'obtenir le financement et l'expertise nécessaires pour développer leurs services de logement et leurs services sociaux.

Kathleen Thorne Rochon est la maire de Nipissing Ouest. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Si c'était facile ou rapide, quelqu’un aurait déjà trouvé une solution , dit-elle.

Nous ne sommes qu'une petite communauté du Nord de l'Ontario, il peut être difficile de trouver les réponses qui nous conviennent , ajoute-t-elle.

Nipissing Ouest compte environ 15 000 habitants.

Davantage de fonds pour les services sociaux demandés

Mme Thorne Rochon a indiqué que Nipissing Ouest investit plus de 3,4 millions de dollars cette année dans son conseil d'administration des services sociaux, qui couvre un éventail de programmes, notamment les services à l'enfance et à la famille et les services de logement.

Elle a ajouté que l'Association des municipalités de l'Ontario fait pression sur les gouvernements fédéral et provincial pour qu'ils fournissent davantage de fonds afin de résoudre les problèmes de logement dans les petites communautés.

En ce qui concerne un futur refuge, Mme Thorne Rochon a indiqué que la municipalité devrait déterminer si le besoin existe.

Nous devrions voir s'il y a de la demande au sein de la communauté pour mettre en place cette idée , affirme-t-elle.

Avec les informations d'Angela Gemmil de CBC.