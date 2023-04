Air Canada accusée de discrimination par Amnistie internationale Canada

La secrétaire générale d'Amnistie internationale Canada, Ketty Nivyabandi, accuse Air Canada de racisme et de discrimination après s'être vu refuser l'embarquement sur un vol à destination du Mexique pour une conférence professionnelle.

Ketty Nivyabandi, qui est résidente permanente du Canada et détient un passeport pour réfugié, devait partir de l'aéroport international d'Ottawa jeudi après-midi, la semaine dernière. Mais lorsqu'elle s'est présentée à l'enregistrement de son vol pour le Mexique, dit-elle, le personnel d’Air Canada lui a interdit l’embarquement. Selon Mme Nivyabandi, l'agent de la compagnie aérienne aurait été dérouté par ses documents de voyage.

« Je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, c'est une habitude. » — Une citation de Ketty Nivyabandi, secrétaire générale d'Amnistie internationale Canada

Originaire du Burundi, Ketty Nivyabandi utilise un document de voyage pour réfugiés délivré par le gouvernement au lieu d'un passeport canadien lorsqu'elle voyage. Selon le gouvernement du Canada, ces documents constituent une preuve suffisante du statut d'immigrant d'une personne et devraient lui permettre de voyager à l'extérieur du pays.

Or, selon Mme Nivyabandi, le premier agent auquel elle a eu affaire ne semblait pas au courant de cette possibilité.

Il semblait n'avoir jamais vu un tel document de voyage , a-t-elle raconté.

Environ une heure et demie plus tard, après avoir parlé à l'agent d’Air Canada, à son directeur et à un autre agent au téléphone, Mme Nivyabandi dit s’être finalement vu refuser l'embarquement. L’explication qui lui a été fournie : elle n'avait pas de visa pour entrer au Mexique.

Mais Mme Nivyabandi a soutenu que les résidents permanents et les réfugiés vivant au Canada n'ont pas besoin d'un tel visa. Elle a ajouté n’avoir eu aucun problème pour voyager par le passé, lorsqu'elle avait pris le même vol avec la même compagnie aérienne en octobre dernier.

J'ai été stupéfaite lorsqu'on m'a dit que je ne pouvais pas embarquer et qu'on m'a rendu mes bagages. Je ne m'attendais pas du tout à un tel scénario , a-t-elle confié.

Elle s'est alors tournée directement vers l'ambassade du Mexique au Canada, qui lui a confirmé qu'elle avait raison.

Les résidents permanents du Canada doivent présenter leur carte de résident permanent et l'un des documents suivants : un passeport valide ou un titre de voyage pour réfugiés. [IL] N'EST PAS NÉCESSAIRE D’AVOIR UN VISA , a écrit l'ambassade dans un courriel envoyé plus tard dans la journée.

Les mêmes informations sont également disponibles sur le site Internet de l'ambassade.

Ça m’a choquée. Je me suis sentie humiliée , a réagi Mme Nivyabandi.

Un modèle systémique de profilage racial

Mme Nivyabandi a expliqué que ce n'était pas la première fois qu'elle rencontrait des problèmes en essayant d'entrer dans le pays ou de le quitter. Elle assure qu'elle n'est pas la seule à avoir rencontré de telles difficultés.

Cela fait partie d'un schéma systémique de profilage racial, d'un contrôle excessif des voyageurs qui sont racialisés, noirs, issus d'une minorité religieuse ou réfugiés et qui sont immédiatement considérés comme étant dans l'illégalité , a-t-elle jugé.

Des propos repris par la directrice du programme Amériques à Amnistie internationale, Erika Guevara-Rosas, qui a qualifié la situation de scandaleuse et inacceptable .

Nous exigeons des excuses publiques de la part de la compagnie aérienne, ainsi que des réparations pour les torts causés, qui doivent notamment comprendre l’émission au plus vite d’un nouveau billet pour qu’elle puisse voyager vers sa destination dès que possible , a écrit Mme Guevara-Rosas dans une déclaration publiée sur le site web de l'organisation.

Des règles complexes , selon Air Canada

Mme Nivyabandi a finalement été remboursée du prix de son vol. Elle a effectué une nouvelle réservation et a pu embarquer sur un vol, plus cher, le vendredi après-midi.

La compagnie aérienne a expliqué qu'elle avait depuis lors obtenu plus de clarté sur les règles et a présenté ses excuses à Mme Nivyabandi, tout en affirmant avoir géré la situation de manière appropriée.

Air Canada a pour politique de traiter chaque client avec respect et courtoisie et c'est ainsi que nous avons réagi à la situation de Mme Nivyabandi à l'aéroport d'Ottawa , a assuré la compagnie aérienne dans une déclaration transmise à la CBC vendredi.

Air Canada s'est excusée, mais dit avoir agi de manière appropriée. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Air Canada a ajouté que plusieurs agents ont travaillé fort pour aider Mme Nivyabandi, notamment en consultant Timatic, une ressource de données de l'Association internationale du transport aérien que les compagnies aériennes peuvent consulter sur les exigences d'entrée, y compris l'admissibilité d'un passager à entrer dans un pays.

Ces règles peuvent être complexes et varier d'un pays à l'autre, en particulier dans les cas où un client voyage avec un type de document moins couramment utilisé, comme dans le cas présent, un document de réfugié , a déclaré Air Canada, ajoutant que les compagnies aériennes sont passibles de sanctions si elles permettent à des passagers de prendre l'avion sans les documents appropriés.

Les informations fournies par Timatic dans ce cas n'étaient pas claires quant aux documents nécessaires pour voyager au Mexique , a déclaré Air Canada. La compagnie aérienne a précisé qu'elle travaille avec le service en place pour s'assurer que ses informations sont correctes et mises à jour.

La confusion règne, selon un avocat

Me Jacqueline Bonisteel, avocate spécialisée en droit de l'immigration, reconnaît qu'il n'est pas toujours facile pour les compagnies aériennes de naviguer dans des réglementations complexes impliquant plusieurs juridictions.

Bien que le document de voyage du réfugié soit une forme légitime et acceptée d'identification, la réalité est que ce document n'est pas accepté par tous les pays et qu'il est plus difficile de voyager avec ce document qu'avec un passeport canadien , a-t-elle expliqué.

Me Bonisteel dit qu’elle a souvent entendu parler de confusion parmi les employés des compagnies aériennes qui prennent des décisions qui, selon nous, ne sont pas conformes à la loi .

Je pense qu'il s'agit d'un autre exemple d'obstacles auxquels les réfugiés sont confrontés et que nous devons examiner du mieux que nous pouvons , a-t-elle dit.

Il ne s'agit pas des règles du Canada, mais de celles des pays vers lesquels les gens essaient de voyager, mais nous pourrions peut-être faire plus pour nous assurer que ces problèmes ne se posent pas.

Mme Nivyabandi comprend que les compagnies aériennes doivent respecter les règles, mais elle estime que ce qui lui est arrivé est un exemple de la manière dont ces règles sont sujettes à interprétation, ce qui peut mettre des personnes comme elle dans une situation difficile.

Elle s'est depuis adressée à la direction d'Air Canada pour discuter de réformes plus larges, notamment la formation des employés sur le profilage racial et l'indemnisation des voyageurs qui se voient injustement refuser l'embarquement sur un vol.

Je ne suis pas la seule à avoir vécu cela, c'est une habitude. Cela se produit dans tous les domaines et nécessite donc une réponse solide et systémique , a-t-elle déclaré.