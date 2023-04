Les Jets de Winnipeg aux couleurs de l’arc-en-ciel pour la soirée de Fierté annuelle

Le maillot aura le logo des Jets avec les couleurs de l’arc-en-ciel, des numéros multicolores et des écussons Hockey Is For Everyone sur les épaules. Les joueurs utiliseront aussi du ruban adhésif multicolore sur leurs bâtons pendant l’échauffement.

Ces maillots et ces bâtons seront ensuite vendus aux enchères pendant le mois de la Fierté en juin. Les fonds récoltés seront reversés à You Can Play Project et à l’organisme manitobain Rainbow Resources Centre.

La chorale winnipégoise pour les personnes LGBTQ et leurs alliés, Rainbow Harmony Project, seront présents lors de l'événement et chanteront l’hymne national. Cette annonce survient alors que le port des maillots est un sujet controversé dans la ligue.