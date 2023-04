Période de questions à Rivière-du-Loup : le maire Bastille exige le respect

Échaudé par la tournure qu'a prise la dernière période de questions, le maire Mario Bastille a pris le temps de mettre en garde les résidents présents à l'assemblée, lundi soir.

Dans un discours de neuf minutes précédant la période de questions, M. Bastille a affirmé qu'il avait été hyperpatient , mais que le conseil pourrait sévir si certains citoyens ne sont pas respectueux.

Au prochain dérapage, c'est clair il n'y aura pas de "on va attendre un peu" […] on va mettre un règlement en place , a-t-il affirmé.

Il a précisé qu'il souhaite répondre au plus grand nombre de questions possible, mais qu'il est hors de question pour les membres du conseil de recevoir des commentaires dénigrants, d'écouter des monologues ou de subir des attaques personnelles.

« Vos commentaires sont importants, ils sont pertinents, mais les insultes, ça n'a pas sa place. » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

Un préambule de 30 secondes, une minute, une minute et demie, ça va, mais des préambules de 15, 20 minutes ça fonctionne plus, c'est pas acceptable et après ça y'a pas de question, ça va prendre des questions. Je veux que ça se fasse dans le respect mutuel , a-t-il dit.

Mario Bastille dit avoir en main un règlement qui pourrait lui permettre de donner des amendes aux personnes qui dépasseraient les limites. Un canevas pour encadrer la période de questions pourrait aussi être proposé. Selon M. Bastille, chaque citoyen pourrait avoir, par exemple, cinq minutes pour s'exprimer. Il pourrait y avoir un maximum de deux, trois questions , a-t-il expliqué.

Le maire Bastille estime qu'avec un peu de volonté, les citoyens et le conseil municipal n'auront pas besoin d'en arriver là.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron