Ouverture des terrains de golf municipaux à Toronto

Les espaces verts accessibles au public sont limités à Toronto pour les résidents qui n'ont pas de cour arrière , note Sarah Buchanan de l'Alliance environnementale de Toronto.

« Les cinq terrains de golf municipaux ne sont pas accessibles dans bien des cas, sauf si vous payez pour jouer au golf. » — Une citation de Sarah Buchanan, directrice de campagne, Alliance environnementale de Toronto

Les cinq terrains de golf municipaux ont enregistré un achalandage record l'an dernier, alors que 225 501 rondes y ont été jouées.

Craig Loughry de l'organisation Golf Ontario affirme que le golf a gagné en popularité durant la pandémie et que les parcours municipaux aident à rendre ce sport plus accessible. On peut s'y rendre en métro ou en autobus très facilement , dit-il.

La Ville offre aussi des tarifs réduits pour les joueurs de moins de 18 ans.

La pratique du disque-golf est aussi offerte à certains terrains de golf municipaux.

La Ville étudie par ailleurs la possibilité d'aménager plus de sentiers de marche au terrain de golf de Dentonia Park à Scarborough, mais aucun plan n'a été finalisé.