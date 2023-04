Ouvert ou fermé à Ottawa et à Gatineau pour Pâques?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Ottawa, tous les règlements et toutes les restrictions concernant le stationnement s’appliqueront pendant la fin de semaine de Pâques.

Les tarifs des jours fériés seront en vigueur le vendredi 7 avril, dans les stationnements intérieurs suivants : le garage du marché By, le garage Dalhousie et le garage de l’hôtel de ville.

Du côté de Gatineau, le stationnement sur rue est gratuit durant les jours fériés, soit vendredi 7 avril et lundi 10 avril.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le service d’autobus d’OC Transpo et la Ligne 1 de l’O-Train suivront l’horaire du dimanche, le vendredi 7 avril, et un horaire réduit des jours de semaine le lundi 10 avril.

Le service à la clientèle d’OC Transpo sera ouvert pendant les heures normales d’ouverture toute la fin de semaine.

Pour ce qui est de Para Transpo, les trajets habituels seront automatiquement annulés vendredi et lundi. Mais les trajets habituels seront maintenus dimanche.

Pour sa part, la Société de transport de l'Outaouais (STO) appliquera les horaires du samedi les 7 et 10 avril. L’horaire régulier sera en vigueur samedi et dimanche.

Transcollines, le transport en commun de l'Outaouais rural, annonce que l'horaire férié s'appliquera lundi et vendredi pour le service régulier à lignes fixes. Quant au service à la demande, l’horaire régulier sera disponible durant toute la fin de semaine de Pâques.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pour le lundi de Pâques, les pharmacies, les commerces de détail, les épiceries et la plupart des banques seront ouverts à Gatineau.

À Ottawa, la majorité des établissements d'alimentation de grande surface seront fermés vendredi et dimanche, mais ouverts samedi et lundi.

Le Centre Rideau, les centres commerciaux Bayshore et Saint-Laurent, ainsi que la Place d'Orléans, seront fermés les 7 et 9 avril, mais ouvriront le 10 avril.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) seront ouvertes selon l’horaire régulier le vendredi, le samedi et le lundi. Elles seront toutefois fermées dimanche.

La Société québécoise du cannabis (SQDC) de Gatineau sera fermée pour le lundi de Pâques.

Les points de vente de la LCBO seront quant à eux fermés vendredi et dimanche, mais ouverts samedi, à Ottawa. Certaines succursales seront également fermées lundi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La Galerie Montcalm sera fermée du 7 au 10 avril. L'Espace Pierre-Debain sera ouvert samedi, de 12 h à 16 h seulement.

La Ville d'Ottawa indique que la plupart des centres des arts, les galeries et les Archives de la Ville seront fermés.

En revanche, le Musée des Beaux-Arts du Canada, le musée canadien de la nature, le musée de l'aviation et de l'espace du Canada, le musée des sciences et technologies du Canada, le musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada restent ouverts vendredi et lundi de Pâques. Les horaires peuvent toutefois varier.

Les musées canadiens de la guerre et de l'histoire seront ouverts vendredi, mais fermés, comme ils le sont chaque semaine, le lundi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Toutes les bibliothèques publiques d’Ottawa seront fermées vendredi et lundi.

Les bibliothèques de Gatineau seront ouvertes selon l'horaire régulier vendredi, à l'exception des bibliothèques Riviera, Manise-Morin et Docteur-Jean-Lorrain. Elles seront fermées de samedi à lundi inclusivement.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Aucune collecte n’aura lieu vendredi et lundi, à Ottawa. La collecte prévue vendredi est reportée à samedi, tandis que celle du lundi est décalée au mardi. Les autres collectes prévues durant la semaine seront retardées d’une journée.

La décharge du chemin Trail sera toutefois ouverte vendredi, samedi et lundi.

À Gatineau, les collectes de déchets prévues auront lieu. Les écocentres et les centres de transbordement seront fermés lundi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les villes d’Ottawa et de Gatineau invitent les citoyens à se rendre sur leur site internet pour connaître les heures d’ouverture des arénas, piscines intérieures, centres des loisirs et de conditionnement.

Les centres de plein air de Gatineau seront ouverts toute la fin de semaine.