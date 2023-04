Une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 est offerte au Nouveau-Brunswick

La santé publique de la province a confirmé que, depuis lundi matin, une nouvelle dose du vaccin bivalent à ARN messager est offerte aux personnes à risque qui n'ont pas été vaccinées ou infectées depuis au moins cinq mois.

Les groupes à risque sont les personnes de 65 ans et plus, celles qui sont immunodéprimées et les résidents des centres de soins de longue durée.

La médecin-hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell, a rappelé l'importance pour ces personnes de garder à jour leur protection vaccinale contre la COVID-19 puisque le virus continue de circuler.

Les autorités sanitaires ont précisé que les gens qui ont reçu une dose l'automne dernier et qui ne présentent pas de facteurs de risque personnels, n'ont pas besoin de recevoir une nouvelle injection pour l'instant.

Les doses de rappel sont disponibles dans les pharmacies à travers la province. Les personnes concernées peuvent prendre rendez-vous en utilisant la plateforme en ligne du gouvernement.