Un mort et 30 blessés après le déraillement d’un train aux Pays-Bas

Un train transportant des voyageurs a percuté tôt mardi une grue avant de dérailler aux Pays-Bas, près de La Haye, faisant au moins un mort, un ouvrier, et une trentaine de blessés dans le pire accident ferroviaire du pays depuis des années.

Le train à deux étages reliant Leiden à La Haye, avec environ 50 passagers à bord, a déraillé de la voie près du village de Voorschoten dans la nuit, ont indiqué les services de secours et les opérateurs ferroviaires.

La violence de l'accident a laissé un wagon gisant dans un pré et un second sur le côté sur un talus, tandis que deux voitures sont restées sur les rails, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un train de marchandises a également percuté la grue, dans une autre collision, sans faire de victimes, selon les opérateurs ferroviaires.

Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander s'est rendu sur les lieux du drame, qualifié de terrible accident par le premier ministre Mark Rutte.

Nous avons d'abord entendu une explosion, puis une autre beaucoup plus intense , a déclaré à l'AFP Chris van Engelenburg, un riverain de 36 ans.

Puis nous avons entendu des gens crier , a-t-il ajouté.

Un employé de l'entreprise de construction BAM a été tué, a indiqué la société, citée par les médias néerlandais.

Dix-neuf personnes ont été transportées dans divers hôpitaux de la région tandis que 11 personnes ont été soignées dans des maisons voisines, ont précisé les secours.

Aucun train ne circulera de Leiden à La Haye pour le reste de la journée de mardi et le trafic restera interrompu dans la zone pendant plusieurs jours, a déclaré l'opérateur ferroviaire NS. Mais la liaison du Thalys d'Amsterdam à Paris via Bruxelles n'était pas affectée.

Une enquête pénale a été ouverte, ont déclaré la police et le parquet néerlandais. Les autorités ferroviaires et le conseil de sécurité du pays enquêtent également sur la cause de l'accident.

C'est un jour noir pour les chemins de fer néerlandais , a déclaré John Voppen, patron de la société de réseau ferroviaire ProRail, selon laquelle des travaux de maintenance étaient en cours sur le chemin de fer près de Voorschoten.

Deux des quatre voies étaient hors d'usage à cause de cela, alors que les trains pouvaient circuler sur les deux autres voies , a-t-elle précisé.

Les dégâts sont énormes , a affirmé le directeur de NS, Wouter Koolmees. Nous ne savons pas [pourquoi le train a frappé la grue]. L'enquête doit être menée correctement , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Plus loin sur la voie ferrée, l'épave de la grue témoignait de la violence du drame.

Vêtu d'un gilet orange, le roi s'est adressé aux secouristes et a marché le long des voies sur les lieux de l'accident, à environ huit kilomètres au nord de La Haye, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le pire accident depuis une décennie aux Pays-Bas

Les wagons du train ont été très endommagés, des vitres se sont brisées et un incendie s'est déclaré dans l'un d'eux après l'accident, selon des médias locaux.

Nous avons entendu une détonation très forte et la maison a commencé à trembler fortement , c'était surtout très effrayant , a déclaré Jaron Ooms, riverain de 45 ans.

Il s'agit de l'accident le plus grave aux Pays-Bas depuis des années, selon la télévision publique néerlandaise NOS.

La pire catastrophe ferroviaire remonte au 8 janvier 1962, lorsque deux trains de passagers se sont heurtés dans un épais brouillard à Harmelen, près de la ville d'Utrecht, dans le centre du pays, faisant 93 morts et 52 blessés.

En 2016, un train avait heurté une grue de chantier dans le centre du pays, faisant un mort et six blessés. En 2012, l'accident d'un train près d'Amsterdam avait fait un mort également et 117 blessés.

L'accident de mardi survient après les déraillements quasiment simultanés vendredi en Suisse, lors d'une forte tempête, de deux trains régionaux (15 blessés).

En Grèce, le 28 février, une catastrophe ferroviaire a fait 57 morts, choquant profondément ce pays tout entier.