Robert Lepage à Taïwan dans un climat qui lui rappelle celui des années 1970

Après trois ans de pandémie, Robert Lepage dit retrouver un climat plus tendu qu’auparavant sur l’île qui est devenue un arrêt incontournable de ses nombreuses tournées en Asie au fil des ans.

La situation est beaucoup plus tendue, beaucoup plus complexe. Je ne la comprends pas bien, cela dit. J’essaie de la comprendre parfois, mais je ne la comprends pas bien. Oui, on sent que c’est une préoccupation. Ils cherchent à être compris par les alliés.

La tension politique entre la Chine, les États-Unis et Taïwan rappelle à Robert Lepage les mois précédant l’invasion de l'Ukraine par la Russie l’an dernier.

On était tout près du conflit quand ça a commencé. Moi, un mois avant ça, je travaillais à Moscou. Je montais un spectacle là-bas pendant que les tanks allaient se placer aux frontières de l’Ukraine et tout ça. On pensait que ça serait juste des moyens de pression , raconte-t-il.

« Finalement, ça se concrétise et on est pratiquement dans une troisième guerre mondiale. C’est pourquoi être ici, à Taïwan, quand on sent qu’il y a des bateaux chinois qui, de plus en plus… c’est peut-être un peu comme les tanks quand j’étais en Russie. C’est peut-être imminent. » — Une citation de Robert Lepage

Ça veut dire que ça s’incarne cette menace, qu’on a toujours pensé qu’elle était une menace moins tangible. Là, on sent que c’est présent. On s’habitue tout à coup à tenir des propos de conflits mondiaux , souligne-t-il.

Les spectacles sont à propos tout à coup

Présentation de la pièce à Taichung Photo : Radio-Canada / Afore Hsieh

La pièce intimiste Courville jouée en français à Taïwan avec sous-titres en mandarin a été raccourcie de près d’une heure depuis sa première, à Québec, à l’automne 2021. Son propos sur l’adolescence et sur le climat social au Québec dans les années 1970 trouve écho dans l’actualité.

On commençait le spectacle en disant : en 1975, le monde était divisé en deux entre le bloc communiste et les pays capitalistes. Maintenant, avec ce qui se passe avec la Russie, avec la tension du nucléaire qui revient, c’est sûr que les spectacles reviennent à la mode, si on veut, les spectacles sont à propos tout à coup , explique le metteur en scène.

La pièce Courville, malgré son côté sombre, se termine avec un renouveau. Une note d’espoir que Robert Lepage tient à partager dans le contexte mondial actuel.

Je pense qu’il faut avoir l’espoir. Il faut que les artistes ne soient pas juste critiques de leur époque, qu’ils ne soient pas juste des témoins de leur époque. Je pense aussi qu’il faut qu’il y ait de l’espoir. Il faut qu’on participe à la conversation : comment on se sort d’une situation comme ça, comment on se tourne vers l’autre, comment on comprend l’autre , affirme Robert Lepage.

Robert Lepage reviendra d’ailleurs à la fin du mois sur les racines de l’identité québécoise avec la première du Projet Riopelle à Montréal. C’est une façon de mieux se comprendre comme nation tournée vers le monde.