Un grand projet de condos à Trois-Rivières sur Saint-Laurent revu à la baisse

En apprenant la nouvelle, une dizaine d’acheteurs se sont désistés. Plusieurs avaient réservé des condos pour les étages supérieurs, certains considéraient que les unités restantes ne correspondaient pas à leurs besoins. D’autres ont reculé devant la hausse des prix. Le prix de base pour un 3 ½ est de 400 000 $, taxes en sus.

Selon Hugo Gaillardetz, courtier immobilier et responsable des ventes à L'Adresse sur le fleuve, la hausse des taux d’intérêt a ralenti les ardeurs de certains acheteurs. Les coûts ont aussi augmenté depuis la dernière construction qu’on a faite. On s’est ajusté au marché aussi, c’est peut-être un autre facteur [à prendre] en ligne de compte. Mais principalement, c'est vraiment la conjoncture économique actuelle.

Le promoteur de Trois-Rivières sur Saint-Laurent ne s’inquiète pas trop pour la suite des choses. Il demeure certain de trouver preneurs avec le projet revu à la baisse. Il compte aussi sur les 48 nouveaux condos locatifs qui seront disponibles en juin. Il révèle que 70 % d’entre eux ont déjà trouvé preneurs.

Le vice-président de la Chambre immobilière Estrie-Mauricie-Centre du Québec, Hansan Chella, ne note pas de diminution dans la vente des condos. Il concède que ces condos de luxe se vendent moins rapidement qu’un condo à 200 000 $. Mais, il va toujours y avoir des gens qui vont venir, je pense, de l’extérieur ou des gens qui vont revenir à Trois-Rivières. Des gens qui ont été faire leur carrière à l’extérieur et qui avaient des maisons à Montréal ou des endroits où les immeubles valaient un peu plus cher et à ce moment-là, ils ont une bonne mise de fonds. Ça aide à prendre une hypothèque un peu plus basse sur une unité à 8 ou 900 milles.

Par ailleurs, les résidents peuvent garder espoir concernant la construction d’un immeuble commercial. L’Adresse sur le fleuve assure qu’il y aura des travaux de décontamination cet automne. Même s’il n’y a pas de bail de signé, un épicier a fait part de son intérêt.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin