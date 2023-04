Jusqu’à 25 centimètres de neige attendus dans le sud du Manitoba

Environnement Canada a émis une alerte de tempête hivernale pour le sud du Manitoba, incluant la ville de Winnipeg. Des vents forts ainsi que 25 cm de neige sont prévus entre mardi soir et jeudi matin.

La province et Environnement Canada recommandent de reporter les déplacements non essentiels.

La plus grande partie de la neige tombera sur le sud-est de la province. La neige diminuera progressivement dans l'ouest et le nord-ouest, avec 10 à 15 cm de neige dans la vallée de la rivière Rouge et 5 à 10 cm dans l'ouest du Manitoba.

Le climatologue à Environnement Canada David Phillips indique qu'il s'agira d'une tempête printanière intense. Pour Winnipeg, ce sera certainement la tempête la plus importante de l’année. Elle pourrait représenter près de la moitié des chutes de neige de l'hiver , indique-t-il.

L'avertissement de tempête hivernale couvre les régions suivantes : Bissett, Victoria Beach, le parc provincial Nopiming et Pine Falls

Brandon, Neepawa, Carberry et Treherne

Winnipeg

Dugald, Beauséjour et Grand Beach

Morden, Winkler, Altona et Morris

Portage la Prairie, Headingley, Brunkild et Carman

Selkirk, Gimli, Stonewall et Woodlands

Sprague et la forêt provinciale de Northwest Angle

Steinbach, Saint-Adolphe, Emerson, Vita et Richer

Whiteshell, Lac du Bonnet et Pinawa

En plus des chutes de neige, des rafales de vent iront jusqu'à 70 km/h, ce qui pourrait signifier que la visibilité diminuera rapidement à cause de la poudrerie.

La province indique qu'elle surveille l'état des routes et qu'elle est prête à déployer sa flotte d'environ 350 déneigeuses.

Les conditions s'amélioreront dans la soirée de jeudi, lorsque la dépression du Colorado quittera la région à l'est.

Le Centre de prévision des régimes fluviaux de la province surveille les chutes de neige et prévoit une mise à jour des prévisions d'inondation après le passage de la tempête.

Le site Internet d'Environnement Canada  (Nouvelle fenêtre) offre plus de détails sur les alertes météorologiques publiques, notamment une carte des zones touchées par l’avis de neige en vigueur.