Le PKK, une organisation basée en Turquie qui lutte pour un Kurdistan indépendant, est l'ennemi juré d'Ankara, qui le considère comme étant terroriste , à l'instar de l'Union européenne et des États-Unis.

Aucun des onze hommes, tous de nationalité turque, jugés devant le tribunal correctionnel de Paris, notamment pour financement du terrorisme et extorsion, ne reconnaît ouvertement être membre de cette organisation. Elle n'existe que dans les montagnes du Kurdistan, loin de la France où ils résident, argumentent-ils.

Cependant, les enquêteurs sont certains de l'appartenance des prévenus au PKK. Et ils estiment que la France comme l'Allemagne ou les Pays-Bas sont bien des bases arrière où des cellules clandestines très hiérarchisées s'emploient à mobiliser la communauté kurde (de 120 000 à 150 000 personnes en France, 100 000 aux Pays-Bas, 1 million en Allemagne).

Recrutement et omerta

L'enquête a débuté en 2020 avec deux signalements pour disparitions inquiétantes dans le sud-est de la France et, à quelques mois d'écart, de deux femmes kurdes âgées de 18 et 19 ans.

La piste d'un recrutement du PKK pour rejoindre des camps de formation en Europe s'est rapidement dessinée. Elle a permis aux enquêteurs de découvrir un réseau actif dans la région, officiellement une association kurde de Marseille, chargée notamment de collecter l'impôt révolutionnaire, la kampanya , principale source de financement du PKK.

Malgré l' omerta dans la communauté kurde, les témoignages et les écoutes téléphoniques ont révélé un véritable harcèlement des membres de la diaspora et des méthodes de recouvrement qui s'apparentent à du racket , selon les enquêteurs.

La contribution, collectée une fois par an, est fixée arbitrairement par les collecteurs en fonction des revenus estimés de chacun.

Au fil des ans, la justice s'est régulièrement intéressée à eux. Pour lui échapper, ils prennent désormais des précautions : les mots kampanya ou PKK ne sont pas prononcés au téléphone, on prévient plutôt qu'on passe boire un café .

Si certains Kurdes paient l'impôt par conviction idéologique et par adhésion totale au PKK, note l'enquête, beaucoup le voient comme une obligation et n'osent pas s'y soustraire par peur non seulement de la réprobation de la communauté mais aussi de représailles en cas de non-paiement : un témoin a rapporté qu'on avait menacé de lui casser les jambes .

Pour la zone sud-est de la France, le montant annuel collecté a été estimé à deux millions d'euros (2,9 millions $ CA).

Des jeunes brutalement extraits de leur famille

Les enquêteurs se sont aussi intéressés aux techniques de recrutement de jeunes Kurdes, parfois brutalement extraits de leur famille , dans des conditions proches de l'enlèvement et de la séquestration .

Les recruteurs quadrillent le territoire français pour tenter de convaincre de jeunes Kurdes de rejoindre d'abord un camp de formation idéologique en Europe. Ceux qui persévèrent sont ensuite envoyés dans des camps d'entraînement, militaires cette fois-ci, souvent en Irak, avant d'être intégrés aux forces combattantes révolutionnaires kurdes .

Peuple sans État (de 25 à 35 millions de personnes éparpillées entre Irak, en Iran, en Syrie et en Turquie), les Kurdes ont été endeuillés en France fin décembre par l'assassinat de trois des leurs près d'un centre culturel à Paris.

Ce crime, raciste selon les premiers éléments d'enquête, a ravivé le souvenir du triple assassinat de militantes du PKK dix ans plus tôt, qui reste entouré de mystère.

Après la fusillade de décembre, les représentants de la gauche française ont appelé dans une tribune à accorder aux Kurdes la protection qu'ils méritent et à retirer le PKK de la liste des organisations terroristes en dénonçant leur persécution par le régime turc.

La défense des prévenus compte contester la qualification terroriste des faits reprochés à ses clients. Tout le débat est de savoir si le PKK est une organisation terroriste et on va se battre là-dessus , confirme Me Martin Méchin.

Son client, remis en liberté il y a peu après deux ans de détention provisoire, est considéré par les enquêteurs comme le chef de la zone sud-est .

Le procès est prévu jusqu'au 14 avril.