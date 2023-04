Trois spectacles solos de Juste pour rire seront diffusés sur Netflix

Trois humoristes du Québec seront les têtes d’affiche d’autant de spectacles solos diffusés sur Netflix d’ici les trois prochaines années, ont annoncé conjointement lundi le géant de la diffusion en continu et Groupe Juste pour rire.

L’identité des artistes n’a pas encore été révélée. Le premier de ces trois spectacles sera filmé en 2023.

Il s’agit d'une deuxième association entre Juste pour rire et Netflix, après la diffusion en décembre dernier d’un spectacle de Mathieu Dufour qui avait été capté en juillet 2022 au Centre Bell.

Nous sommes ravis de prolonger notre collaboration avec Netflix et d'entamer un nouveau partenariat de trois ans qui nous permettra de faire connaître encore plus de grands talents humoristiques francophones canadiens aux abonné.es de Netflix , a déclaré lundi Marina di Pancrazio, Cheffe de la Direction du Contenu, Groupe Juste pour rire.

Le Québec a des voix de stand-up incroyables à faire découvrir au monde , a de son côté affirmé Tara Woodbury, directrice des séries canadiennes chez Netflix Canada.

Nous sommes impatient.es d'approfondir notre relation avec Juste pour rire après avoir collaboré sur le spectacle hilarant de Math Duff l'année dernière.

Rappelons que d’autres vedettes de l’humour québécois ont eu l’opportunité de s’exprimer sur la populaire plateforme, dans le cadre du programme Comedians of the World, diffusé en 2019. François Bellefeuille, Katherine Levac, Louis-José Houde et Adib Alkhalidey y ont chacun présenté des numéros d'une trentaine de minutes.

La même année, une représentation du spectacle Eh la la..! de Martin Matte a également été incluse dans le catalogue de Netflix. C’était la première fois que le spectacle solo d’un humoriste québécois y était offert.