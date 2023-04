L’Observatoire de recherche sur la forêt boréale de l’UQAC dévoile son premier bilan

L’initiative du gouvernement caquiste et de l’ UQAC a été lancée au mois de mai 2022 dans le but de mieux étudier les impacts de l'exploitation forestière, du réchauffement climatique et des autres facteurs environnementaux sur la forêt boréale. Le budget initial, accordé par Québec, était de 900 000 $, sans récurrence annuelle.

L'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le gouvernement du Québec se sont alliés en mai 2022 pour créer l'Observatoire de la forêt boréale (archives). Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Un an plus tard, ce sont 15 projets de recherche qui ont été réalisés ainsi que deux consultations qui ont été menées auprès du milieu forestier. De ce premier effort, trois enjeux prioritaires ont été retenus par les chercheurs.

Premièrement, les connaissances sur les changements climatiques, soit comment la forêt va réagir aux changements climatiques, mais comment on peut aussi utiliser la forêt pour lutter contre les changements. Deuxièmement, la gouvernance, c'est-à-dire, comment est-ce qu’on attribue les responsabilités et l'imputabilité des différents acteurs pour la gestion et l'aménagement de la forêt? Donc la prise de décision. Puis troisièmement, la viabilité économique et le maintien de l'économie , explique le codirecteur de la Chaire en éco-conseil de l’ UQAC , Claude Villeneuve.

L’observatoire demande maintenant à Québec de réitérer son financement, entre autres, pour engager trois nouvelles ressources, dont un expert en gestion de la grande faune terrestre pour mener des projets de recherche sur le caribou forestier.

Claude Villeneuve, codirecteur de la Chaire en éco-conseil, André Pichette, codirecteur de l’Observatoire de recherche régional sur la forêt boréale, assistent à une présentation de Yan Boucher, directeur de l’Observatoire de recherche régional sur la forêt boréale Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer d'amener une ressource qui travaillerait en gestion de la grande faune terrestre, notamment sur le caribou forestier. Puis de mettre en place des travaux qui permettraient de maintenir le caribou forestier dans un contexte d'aménagement forestier ou au moins de tester si c'est possible. Également de mettre en place des travaux de recherche à grande échelle pour voir un les relations faune et habitat , conclut le directeur de l'Observatoire, Yan Boucher.

D'après un reportage de Myriam Gauthier