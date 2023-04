Le transport en commun en région rurale, c’est « plus coûteux de ne pas l’avoir »

Pour favoriser le développement économique et démographique, il serait avantageux pour les municipalités et la province de développer des formes de transport en commun, selon un expert.

Ce qu’il faut comprendre, c'est ce que c’est très coûteux d’avoir un service, mais c’est encore plus coûteux de ne pas l’avoir , affirme Yves Bourgeois, qui s’intéresse aux transports en commun en région rurale et qui est doyen du campus de Shippagan de l'Université de Moncton.

Yves Bourgeois pense que les régions rurales ont intérêt à investir dans le transport en commun. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Lundi, la municipalité de Saint-Quentin a annoncé le déploiement du service Déplacement Nord-Ouest.

Une bonne nouvelle pour M. Bourgeois. Il souigne que les Néo-Brunswickois sont plus dépendants de la voiture personnelle que les autres Canadiens et qu'ils dépensent environ 40 dollars par jour pour leur voiture, ce qui est plus qu’ailleurs au pays.

La voiture trop chère pour plusieurs

Toutefois, tous ne peuvent se permettre une voiture, incluant des jeunes, des aînés ou des nouveaux arrivants.

Les Néo-Brunswickois sont plus dépendants de la voiture que d'autres Canadiens selon cet expert. Sur la photo, des voitures et un piéton traversent le pont de l'Ile Saint-Quentin (archives). Photo : Radio-Canada

[Les nouveaux arrivants] sont d'ailleurs quatre fois plus portés à utiliser le transport collectif. Alors, sans ces choses-là, on n'arrive pas à atteindre nos cibles de développement économiques et démographiques , explique-t-il.

« Le plus grand défi. C'est de changer le comportement des gens. » — Une citation de Yves Bourgeois, doyen du campus de Shippagan de l'Université de Moncton

Il explique que ce défi est plus important que celui des difficultés d'approvisionnement de véhicules. Mais, il a bon espoir qu’après plusieurs années, certains choisiront de délaisser la voiture pour le transport en commun.

Ça va être graduel , dit-il.

Avec des informations du Téléjournal Acadie