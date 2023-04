Le ministère des Transports s’excuse pour la façon dont a été annoncé le corridor nord

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) s'excuse pour la façon dont le choix du tracé nord a été annoncé pour la prolongation du lien routier rapide entre Alma et La Baie.

Mercredi dernier, c’est un communiqué envoyé aux médias très tôt le matin par l’équipe de la ministre régionale, Andrée Laforest, qui a dévoilé le choix du ministère pour aménager la route à quatre voies divisées.

Actuellement la route 170 devient une simple route régionale à l'approche de Saint-Bruno. Il avait été initialement expliqué par le MTMD que la sélection serait annoncée lors du dépôt de l’étude d’impact au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Le directeur régional du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Donald Boily (à gauche), était accompagné des cinq députés caquistes de la région et par le directeur général des grands projets routiers du Nord et de l'Est du Québec, Kevin Bouchard (à droite). Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Le directeur général régional du MTMD , Donald Boily, s'excuse et tient à rassurer la population. Des consultations publiques auront lieu sous peu pour décider de l'emplacement précis de la route à l’intérieur du corridor sélectionné. Sur les esquisses du ministère, celui-ci peut avoir une largeur de 900 mètres, alors que la route aura une emprise réelle de 90 mètres.

Effectivement, le ministère reconnaît que dans les consultations qu'on a faites avec les gens du milieu, les parties prenantes, notamment les commerçants, le comité de citoyens de Saint-Bruno et autres, effectivement, [...] on avait pris des engagements et sur cette base-là, effectivement, on s'excuse. On a précipité, on a présenté le choix rapidement, mais ce n'est que partie remise. L'étape importante qu'on vient de franchir fait en sorte que les consultations auprès des citoyens et des municipalités seront faites en accéléré , a expliqué Donald Boily lundi matin lors de la conférence de presse sur les investissements régionaux lundi matin.

Des maires en colère

Lors de cet événement, des élus des municipalités avoisinantes qui sont touchés par le prolongement de la route à quatre voies divisées ont décrié non seulement le choix du tracé nord, mais aussi la façon dont il a été annoncé. Il y a une incompréhension des maires à savoir pourquoi c'est cette version du projet qui a été retenue alors qu'il y avait un consensus régional sur le tracé qui aurait passé au sud de Saint-Bruno.

Les maires auraient aimé qu'on leur explique pourquoi ce scénario a été retenu, mais surtout ils auraient voulu être avisés plutôt que d'apprendre la nouvelle dans les médias.

Je m'attendais à ce que le ministère des Transports allait venir nous présenter les avantages, les désavantages, les impacts économiques etc. des trois tracés, pour qu'on puisse émettre des commentaires , a déploré le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin.

Plusieurs élus régionaux ont assisté à l'annonce du ministère des Transports lundi. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Il y a 14 000 véhicules qui s'en vont vers Saint-Gédéon chaque jour. Pensez-vous qu'ils vont prendre le tracé nord ou passer tout droit à Saint-Bruno ? On ne vient pas de régler un problème, mais d'en créer un autre , a dénoncé pour sa part son collègue de Saint-Gédéon.

Il a déjà été indiqué par le passé que 75 % du trafic de la route 170 à l’approche de Saint-Bruno se dirige ultimement vers Alma.

Une option déjà écartée en juillet 2022

Une autre option avait déjà été abandonnée l’été dernier, soit le corridor central qui avait été présenté en novembre 2021. Le MTMD avait alors dit aussi garder ouverte la possibilité de simplement refaire la route actuelle qui passe au coeur de Saint-Bruno, dans une combinaison des deux autres options.

En 2003, le gouvernement du Parti québécois avait annoncé que le tracé nord avait été retenu et qu'il serait réalisé à partir de 2006. C'est par la suite qu'un consensus avait été établi pour le tracé sud qui visait à rejoindre plus directement la route 169 qui ceinture le lac Saint-Jean vers Roberval.

Rappelons que les travaux ont été amorcés à l'autre bout de ce qui est appelé l'autoroute Alma-La Baie. La dernière portion entre le secteur de la base de Bagotville et La Baie devrait être complétée en 2028. La portion autoroute à proprement parler prend fin vers le Lac-Saint-Jean après la sortie Saint-Benoit, à Jonquière.

D'après un reportage de Béatrice Rooney