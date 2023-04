Des conseillers demandent le retour des plénières au conseil de la Ville de Trois-Rivières

Un peu plus d’un mois après que la conseillère du district de Chavigny, Maryse Bellemare, eût réclamé le retour des rencontres préparatoires , voilà que c’est au tour du conseiller du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin de demander des rencontres avant les séances du conseil municipal.

Plusieurs conseillers sentent qu’ils ne maîtrisent pas certains dossiers sans ces rencontres informatives, suspendues il y a cinq mois par le maire Jean Lamarche. Ils allèguent qu’au moment où le maire avait pris cette décision, la mesure devait être temporaire.

Pierre-Luc Fortin demande au maire suppléant, Daniel Cournoyer, de corriger le tir. Il dit que d’autres conseillers y seraient favorables. Je pense qu’il y a une unanimité qui commence à se dégager sur le retour des plénières.

Le conseiller du district des Carrefours, René Martin, abonde dans son sens. Les dernières semaines, ce n’a pas été toujours facile lors des conseils. Je suis le premier à reconnaître que si on avait des plénières en après-midi, ça nous aiderait assurément à être mieux préparés pour le soir. Il souhaite que la formule initiale soit reprise, c’est-à-dire qu’une partie se déroulerait devant les journalistes et que l’autre soit à huis clos. Moi, je reviendrais comme avant , dit-il.

Plus d’ouverture

Le conseiller Fortin va plus loin, et demande à ce que l'ajout de points à l’ordre du jour soit simplifié pour les conseillers. Selon lui, la procédure actuelle souffre d’opacité, car c’est le cabinet du maire qui détermine si les propositions des conseillers sont retenues ou non. Ces décisions sont trop souvent arbitraires, critique Pierre-Luc Fortin.

« On n’a aucune idée de ce qui est discuté, ce qui a été pris comme décision. Ça crée un filtre, un filtre politique et [ce] n’est peut-être pas souhaitable. Quand on arrive avec nos points, il faut qu’on puisse être capable de les déposer. » — Une citation de Pierre-Luc Fortin, conseiller du district des Estacades

La procédure relève du règlement intérieur de la Ville. Pour la modifier, une proposition doit être approuvée par les deux tiers des élus, indique l’administration municipale.

Avec les informations de Jacob Côté