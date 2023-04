Une première programmation au Trident signée Olivier Arteau

Olivier Arteau, comment décririez-vous l'épopée polymorphe qui attend le public, la saison prochaine?

Olivier Arteau: Bien! J'ai voulu dresser un portrait très large du monde. Alors, pouvoir passer du théâtre de répertoire, avec du Tremblay, et après offrir du théâtre indiscipliné, politique, féministe, avec le texte de Martine Delvaux. Ensuite, passer par une satire humoristique avec Coup de vieux de Larry Tremblay, poursuivre avec un classique de la littérature anglaise, avec Orgueil et préjugés de Jane Austen, pour finir la saison avec Le Mythe d'Orphée, un spectacle de danse-théâtre qui revisite un grand mythe de la mythologie grecque. Une pièce qui est autofictionnelle et qui va être présentée dans le Studio Telus. Vous voyez! J'avais envie d'un voyage extrêmement diversifié. C'est iconoclaste. Il n'y a pas de fil rouge qui relie toutes les œuvres. Au contraire, c'est un voyage très bigarré.

Vous allez commencer la saison avec la pièce Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres qui intègre deux œuvres de Michel Tremblay. C'est intrigant!

Olivier Arteau: Hosanna, c’est un texte de Michel Tremblay et la Shéhérazade des pauvres, est le dernier roman de Michel Tremblay, qui reprend le personnage d'Hosanna, mais des décennies plus tard. Alors, c'est vraiment la rencontre entre une œuvre théâtrale et ce dernier roman. C'est une création, en fait. Michel Tremblay a laissé carte blanche à Maxime Robin pour l'adaptation de ces deux œuvres afin de créer la pièce.

La pièce «Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres» sera présentée à compter du 12 septembre. Photo : Le Trident / Stéphane Bourgeois

Pompières et pyromanes, que raconte cette pièce inspirée d'un essai de Martine Delvaux?

Olivier Arteau: Martine Delvaux, qui est une figure très importante du féminisme de la 3e vague au Québec, a écrit un roman qui est une adresse à sa fille sur les enjeux de la crise climatique, mais aussi sur la relation des femmes avec le feu. Des femmes qu'on a brûlées vives, des sorcières autant que des femmes qui nous éclairent, comme Greta Thunberg. Donc, elle dresse finalement un portrait de ces différentes femmes-là qui deviennent des archétypes et essaient de répondre à la question de l'urgence climatique en se disant: qu'est-ce qu'on peut faire? . La pièce aborde de front l'écoféminisme, entre autres, en disant: qu'est-ce qu'on a légué à la jeune génération?

La pièce «Pompière et pyromanes» sera présentée l'automne prochain. Photo : Le Trident / Stéphane Bourgeois

Et la pièce Coup de vieux? Quels thèmes aborde-t-elle?

Olivier Arteau: Ce qui est magnifique, c'est qu'on retrouve Larry Tremblay dans une écriture qui est plus proche de ses œuvres comme Dragonfly of Chicoutimi. C'est une œuvre qui a énormément de mordant. Elle parle d'amitié et de suicide, et de la détresse psychologique chez des personnages d'une soixantaine d'années. On aborde vraiment différents enjeux. Ce sont des amis qui se retrouvent pour parler de leurs enjeux. Comment le vieillissement les transforme, les bouleverse? Les personnages sont vraiment truculents, et la pièce est teintée d'humour. J'avais vraiment envie d'une création qui est portée par des gens qui sont plus âgés et qui ont un regard différent sur le monde.

La pièce «Coup de vieux» sera présentée dès le 16 janvier 2024. Photo : Le Trident / Stéphane Bourgeois

Qu'est-ce qui vous a incité à choisir le classique de la littérature qu'est Orgueil et préjugés, pour la prochaine saison?

Olivier Arteau: Bien, j'avais envie, dans la même saison, de parcourir plusieurs enjeux qui traitent de l'autodétermination des femmes. Et dans Orgueil et préjugés, on parle d'une mère qui cherche à marier ses filles pour leur donner plus de liberté et pour leur assurer un avenir prospère à une époque où l'homme, qui était le pourvoyeur, était vraiment déterminant sur la liberté des femmes. La pièce présente des personnages qui ont une liberté d'esprit, une intelligence, un regard critique sur le monde, mais aussi une manière de s'emparer du verbe pour essayer de se libérer des carcans. Avoir une œuvre qui est plus classique et qui a été écrite par une femme à une certaine époque. On est dans les années 1800; on est très loin d'aujourd'hui. Mais réécrite par Marianne Marceau, une comédienne et une intellectuelle, une auteure formidable, c'est de voir le regard d'une femme d'aujourd'hui sur une œuvre de plus de 200 ans.

La pièce «Orgueil et préjugés» sera présentée en mars 2024 Photo : Le Trident / Stéphane Bourgeois

Et que peut-on dire au sujet de la pièce de danse-théâtre Le Mythe d'Orphée?

Olivier Arteau: Dans le fond, c'est un homme qui décide d'aller sauver sa bien-aimée dans les enfers, et pour essayer de la faire sortir de ce lieu, une condition se pose. Pour la sauver, il fait un pacte avec Hadès. Il ne doit pas se retourner, même s'il entend des cris, même s'il ne l'entend plus. Et finalement, Orphée se retourne et perd Eurydice dans les enfers. L'auteure Isabelle Hubert s'empare de ce mythe et se questionne à propos des enfers aujourd'hui. J'avais envie d'une œuvre plus charnelle, et qui pourrait être symboliste. Donc j'ai fait appel à Alan Lake, un chorégraphe qu'on connaît pour ces univers-là.

Le pièce «Le Mythe d'Orphée» sera présentée au printemps 2024 Photo : Le Trident / Stéphane Bourgeois

En terminant, c’est un spectacle hors-série et biographique intitulé Michelin, qui va clore la saison...