En Alberta, la cour examine l’appel de Canmore concernant deux projets immobiliers

Le promoteur des mégaprojets Three Sisters Village et Smith Creek avait fait appel de la décision du conseil municipal auprès du Tribunal des droits fonciers et de propriété de l’Alberta. Celui-ci a déterminé en mai dernier que les projets répondaient à toutes les exigences nécessaires et qu’ils pouvaient aller de l'avant.

La Ville de Canmore a saisi la Cour d’appel de l’Alberta pour lui demander d'annuler les décisions du tribunal. La petite municipalité des Rocheuses attend ainsi du plus haut tribunal provincial :

qu’il confirme que le Tribunal des droits fonciers et de propriété de l’Alberta n'avait pas la compétence pour entendre l'appel et rendre des ordonnances contre la Ville;

ou qu’il fournisse des directives pour une nouvelle audience.

Ce sera le dernier appel, promet la Ville

Si la Cour d’appel confirme la décision antérieure, la Ville s’engage à ne plus faire appel, selon Adam Driedzic, son avocat. En fait, la Ville compte sur l'audience de la Cour d'appel pour déterminer si elle serait ou non tenue d'adopter les plans de structure de la zone , précise-t-il.

Il n'y a pas de date limite pour que la Cour d'appel prenne une décision, bien que Me Driedzic espère qu'elle sera conclue d'ici la fin de l'année compte tenu de l'urgence de l'affaire.

Le promoteur, Three Sisters Mountain Village Properties, a refusé de commenter l'appel.

Les deux mégaprojets immobiliers prévoient la construction d'environ 5000 logements, d'hôtels et de commerces, ce qui est susceptible de doubler la population de la petite municipalité au cours des prochaines décennies.

Avec les informations de Paula Duhatschek