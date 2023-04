Avec cinq matchs à jouer avant les séries, les Bruins sont aux portes de l’histoire. Seuls les Canadiens (60 victoires en 1976-1977), les Red Wings (62 victoires en 1997-1998) et le Lightning (62 victoires en 2018-2019) ont remporté autant ou plus de matchs en une même saison.

Les Bruins ont un groupe vraiment spécial , décrit Bergeron, mais ne comptez pas sur lui pour jouer au jeu des comparaisons avec les grandes équipes d'autres époques. Les règlements de la LNH ont changé avec le temps, pointe-t-il. Le nombre de matchs et d'équipes également.

Après avoir songé à la retraite, l'été dernier, Patrice Bergeron savoure pleinement l'actuelle saison des Bruins. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Mark Zaleski

N’empêche, le hockeyeur de Québec est bien placé pour savoir que la saison actuelle des siens n’a rien de normale. Plus tu vieillis, plus tu te rends compte à quel point c’est difficile de gagner. Une saison comme ça, évidemment que je la savoure énormément , relate l’auteur de 27 buts et 57 points en 74 matchs.

Une décision qui a tout changé

Patrice Bergeron ne le dira jamais lui-même, mais c’est d’abord grâce à lui si les Bruins sont en train de faire leur place dans le livre des records. Défaite en première ronde des séries, le printemps dernier, l’équipe semblait mûre pour une cure de jeunesse. Plusieurs experts annonçaient déjà la fin d’une époque.

Patrice Bergeron fête la victoire de son équipe en finale de la Coupe Stanley 2011. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Harry How

Le capitaine a songé accrocher ses patins. Sa décision de revenir pour une 19e saison a repoussé quelconque plan de reconstruction. Le directeur général Don Sweeney a donc pris la voie inverse en ramenant le vétéran David Krejci à Boston, un an après l’avoir laissé quitter pour la Tchéquie.

Depuis, tout ce que touche l’équipe se transforme en or. Bergeron, Krejci et les autres vétérans des Bruins semblent avoir nagé dans une fontaine de Jouvence. Les jeunes David Pastrnak et Charlie McAvoy ont confirmé leur place parmi l’élite de la LNH. Le gardien Linus Ullmark est devenu l’improbable favori au trophée Vézina.

On a une bonne chimie ensemble. Il y a beaucoup de joueurs qui n’avaient peut-être pas eu leur meilleure saison l’an dernier qui sont revenus en force , pointe Bergeron pour expliquer les succès des siens.

Montgomery et le moment présent

Il ne faut toutefois pas sous-estimer l’apport du nouvel entraîneur-chef Jim Montgomery, précise-t-il. Le pilote montréalais a inculqué à l’équipe une philosophie taillée sur mesure pour son capitaine.

Quelque chose que Jim nous a beaucoup amenée, c’est de se concentrer sur le moment présent, sur chaque petit détail, sur la façon dont on fait les choses plutôt que le résultat du match , explique le quintuple vainqueur du trophée Selke remis au meilleur attaquant défensif du circuit.

Jim Montgomery Photo : usa today sports / Jerome Miron

Demeurer dans le moment présent deviendra d’autant plus important au moment d’entrer en éliminatoires, estime Patrice Bergeron. Après tout, la dernière équipe à avoir atteint le plateau des 60 victoires, le Lightning de Tampa Bay, avait ensuite été surprise en première ronde des séries par les Blue Jackets de Columbus.

« On sait très bien qu’en arrivant en séries, les compteurs retombent à zéro et le travail va être extrêmement difficile de la première ronde à la dernière. » — Une citation de Patrice Bergeron

La sagesse du capitaine

Dans le contexte, les Bruins ont décidé de donner quelques matchs de congé à Bergeron, ces derniers jours C’était de soigner un petit peu les bleus et le corps après une saison de 75 matchs. Je dois être conscient que je vieillis, que je ne suis pas invincible et que je dois parfois prendre un moment de plus pour me reposer , décrit le vétéran de 1290 matchs dans la LNH

Il ne faut toutefois pas s’attendre à ce que le scénario se reproduise en séries. On parle ici d’un joueur qui a déjà disputé des matchs de finale de la Coupe Stanley avec un poumon perforé, des côtes fracturées et une épaule séparée.

Patrice Bergeron s'adresse aux représentants des médias au terme d'un match des séries éliminatoires 2013. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Jared Wickerham

Bergeron est d’ailleurs l’un des deux derniers joueurs des Bruins, avec Brad Marchand, à avoir vécu la conquête de de 2011. De cette année-là, le natif de L’Ancienne-Lorette se rappelle le caractère, la combativité et la persévérance qu'on avait démontrés dans les séries .

Chaque équipe a sa propre histoire, précise le futur membre du Temple de la renommée du hockey, mais les plus belles se terminent toujours en soulevant la Coupe Stanley.

Les Bruins et Patrice Bergeron n'ont pas encore fini d’écrire la leur.