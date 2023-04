Le taux d’inoccupation des bureaux du centre-ville de Vancouver atteint 10 %

Selon cette dernière, le taux d'inoccupation des bureaux du centre-ville vancouvérois est passé à 10,8 % au premier trimestre, après s'être établi à 9,6 % à la fin de 2022.

Le taux d'inoccupation n'avait pas dépassé le seuil de 10 % depuis le dernier trimestre de 2004.

Avison Young a attribué cette augmentation au fait que davantage de propriétés sous-louées sont sur le marché alors que les entreprises réévaluent leurs besoins en espaces de bureaux.

L'entreprise affirme que les entreprises technologiques subissaient une plus grande pression pour sous-louer l'espace, puisqu'elles sont de plus en plus désireuses de réduire leurs dépenses et sont plus en mesure de permettre à leur personnel de travailler à distance.

Elle a ajouté que 59 % de l'espace de sous-location du Grand Vancouver au premier trimestre de 2023 se trouvait au centre-ville, qui a vu une augmentation de 34 % des espaces vacants en sous-location depuis la fin décembre 2022.