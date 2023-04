Du retard dans le remplacement des conduites d’eau en plomb à Montréal

Malgré les nombreux contrats octroyés et la multiplication des chantiers, l'échéancier ne cesse de s'allonger. La cadence annuelle promise n'est pas atteinte.

La Ville de Montréal compte remplacer cette année 3500 des quelque 50 000 entrées d'eau en plomb dans les immeubles de son territoire bâtis avant 1970.

À ce rythme, l'opération ne sera pas achevée avant 2036, soit quatre ans plus tard que prévu et 30 ans après l'identification du problème.

Manque de communication

Une opération de remplacement a lieu ces jours-ci rue Boyer, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Une résidente de cette rue, Candide Proulx, n'a toutefois su à quel moment se feraient les travaux devant chez elle que lorsqu'elle a appelé le service 311.

On m'a dit : "Ah oui, on ferme votre rue la semaine prochaine pour deux mois". Je n'avais eu aucune communication. Il y a eu un cafouillage sur le fait que ce soit la Ville ou l'entrepreneur qui doit communiquer avec moi. La Ville m'a dit que c'est l'entrepreneur qui devrait communiquer avec nous, alors qu'il me semble que c'est la Ville qui devrait faire cela , raconte Mme Proulx.

Candide Proulx n'a jamais reçu le pichet promis pour filtrer son eau en attendant les travaux.

Un entrepreneur rencontré par Radio-Canada rue Boyer affirme que la tâche de remplacement est délicate en raison des problèmes qui peuvent retarder le travail comme des bris de tuyaux, ou encore la présence des réseaux d'électricité et de gaz.

Plus à l'est, dans le quartier Tétreaultville, une autre résidente, Deborah Crawley, dit pour sa part utiliser son pichet tous les jours depuis 2020, moment où on lui a annoncé les prochains travaux.

Exemple de conduite dont les contribuables devront payer le remplacement. Photo : Radio-Canada

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'infrastructures, Alan DeSousa, presse l'administration Plante d'accélérer la cadence.

On a une obligation de rassurer du monde pour qu'ils puissent avoir une assurance que ça va être fait dans un délai assez rapide. Deuxièmement, on doit aussi avoir une prévisibilité pour leur permettre d'accumuler l'argent pour faire les travaux à un moment donné , explique-t-il.

Car si la Ville doit remplacer la partie privée des conduites d'eau en plomb, la facture reviendra aux propriétaires. Elle sera plus ou moins élevée, selon la longueur des conduites, et sera envoyée l'année suivant les travaux.

Le plomb dans l'eau présente surtout un risque pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, selon la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Si on se dit que ça va prendre plus de 10 ans, c'est vraiment dommage pour les gens qui sont plus préoccupés, peut-être, ou qui ont des jeunes enfants , commente Candide Proulx.

Avec les informations de Mathieu Prost et de Benoît Chapdelaine