Toronto souhaite une refonte du projet de mégaspa à la Place de l’Ontario

Inaugurée en 1971, la Place de l'Ontario doit faire l'objet d'une redynamisation qui a déjà été décriée, surtout pour sa partie ouest, celle du projet de parc aquatique et thermal privé. Il s'agit d'un complexe de 65 000 mètres carrés et jusqu'à 45 mètres de hauteur avec piscines intérieures et extérieures, glissades d’eau, saunas et bains, restaurants, ainsi qu'un centre de physiothérapie.

La Place appartient à la province, mais la Ville a son mot à dire sur les approbations de zonage. Dans son rapport, elle critique une structure si imposante qu'elle submerge le domaine public et les infrastructures historiques du lieu, comme la Cinésphère.

« La hauteur, la masse et l'échelle du bâtiment principal dépassent le domaine public, les caractéristiques patrimoniales et le relief de l'ouest de l'île. » — Une citation de Rapport préliminaire sur le zonage à la Place de l'Ontario

Par ailleurs, l'entrée principale, composée d'un autre bâtiment et d'une passerelle monumentale, bloque les vues sur la Place de l'Ontario, les modules et la Cinésphère et sur l'eau, continue le document.

Le tout donne la priorité aux utilisations privées et agit comme une barrière pour les membres du public qui souhaitent accéder au bord du lac, selon les urbanistes municipaux.

Le porte-parole du promoteur autrichien Therme chargé de développer le projet de mégaspa déclare par courriel avoir déjà proposé plusieurs changements en réponse aux commentaires de la Ville. Par exemple, pour améliorer la vue sur les structures patrimoniales, nous avons proposé de réduire la taille du pont et d'utiliser du verre transparent , écrit Simon Bredin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Therme Canada propose désormais une passerelle transparente (image de droite), qui n'obstrue pas la vue vers le paysage patrimonial de la Place de l'Ontario. Photo : Twitter/Therme Canada

Therme Canada pense également réduire la taille du bâtiment principal de 10 % et élargir les voies d'accès des visiteurs aux espaces publics, dont la plage que compte aménager la compagnie.

Malgré ces ajustements potentiels, le projet continue de susciter des craintes, notamment à l'organisation communautaire Ontario Place for All. Ken Greenberg en est membre et porte-parole. Il estime que l'endroit doit rester entièrement public.

L'île n'a pas la capacité de recevoir cet énorme projet , dit ce designer urbain qui croit qu'une privatisation n'est pas du tout dans l'esprit de la Place de l'Ontario .

Le rapport, comme M. Greenberg, pointe également du doigt l'idée d'un stationnement souterrain à cinq étages pour 2700 places, situé à l'extérieur du complexe.

L'entrée de la Place de l'Ontario, sur le boulevard Lakeshore, à Toronto. Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Tous les projets qu'ils ont réalisés, surtout en Europe de l'Est, suivent une certaine formule, énormément de stationnements , peste le designer. Ça va contre la politique de la Ville de Toronto de diminuer la dépendance à l'automobile privée.

La structure ne donne pas la priorité au transport en commun et au transport actif , reprend la Ville, et va à l'encontre des propres politiques de la province sur la réduction de l'utilisation de la voiture, telles qu'énoncées dans sa déclaration de principes provinciale.

L'espace sera desservi par la future ligne de métro Ontario et sera accessible par toutes sortes de moyens actifs, défend Therme Canada sur Twitter.

Un enjeu électoral?

Les urbanistes de la Ville continueront de fournir des commentaires sur le projet à la province et aux promoteurs, afin de travailler sur d'autres ajustements de conception.

Le promoteur doit pour cela fournir un dossier de soumissions avec ses modifications après une consultation publique ce printemps, avec des réunions prévues les 15 et 18 avril et fin mai.

Les débats risquent d'ailleurs d'animer la campagne électorale à la mairie de Toronto, qui vient d'être officiellement lancée. Plusieurs candidats ont déjà dit que s'ils étaient élus maire de Toronto, ils s'opposeront au projet actuel , remarque Ken Greenberg, qui s'attend à une bataille politique entre la Municipalité et la province quant à l'avenir de la Place de l'Ontario.

Nous sommes optimistes quant à la poursuite de nos conversations avec le personnel de la Ville , dit-on toutefois à Therme Canada.

À son apogée, la Place de l'Ontario attirait autrefois plus de 3 millions de personnes par an sur la rive du lac Ontario, mais elle a été désaffectée en 2012 en raison d'une chute de l'achalandage et de pertes annuelles de plus de 20 millions de dollars.