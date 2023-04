Demandes d’admission en hausse au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

En tout, 923 demandes ont été reçues au premier tour d’admission, une hausse de 4 % par rapport à l’an dernier. Le collège attribue cette croissance notamment aux efforts de recrutement déployés depuis deux ans, de même qu’au démarchage effectué à l'échelle provinciale et à l'étranger.

« On fait quand même beaucoup d’efforts. Ils ont redémarré tout le travail de recrutement et de promotion régional ou même hors région. » — Une citation de François Côté, directeur des études au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Je regardais récemment les prévisions d’effectifs collégiaux : il y a aussi tout le fait qu'on parle d’une hausse de 2,7 % dans le réseau. Nous, on augmente de 4 %, c’est intéressant. Même l’année prochaine et dans les prochaines années, on parle d’une hausse de 4 à 5 % prévue par les statistiques du ministère , explique M. Côté.

Ce n’est toutefois que le 20 septembre prochain qu’on saura si toutes ces demandes se traduiront par des inscriptions officielles.

La littérature, peu populaire

Au chapitre des programmes préuniversitaires, le nombre de demandes d’admission a doublé en arts, lettres et communications, passant de 18 à 36. Toutefois, l’option littérature sera mise de côté, faute de soulever suffisamment d’intérêt.

C’est un peu triste parce que dans les faits, il y a beaucoup d’efforts qui sont faits depuis près d’une dizaine d’années et, malgré ces efforts, l’option littérature ne lève pas. Les gens peuvent quand même aller à l’université en communications ou en littérature, mais au niveau collégial, il semble y avoir une difficulté de recrutement. Les jeunes de 16 ou 17 ans ont peut-être plus de difficulté à se trouver là-dedans , analyse François Côté.

Les techniques en croissance

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue enregistre aussi une forte croissance au chapitre des programmes techniques avec une hausse de 5,5 % du nombre de demandes d’admission dans ce domaine que l’an dernier.

Pour la région, c’est toujours intéressant de former des étudiants dans le secteur technique parce que ce sont des emplois de jeunes de la région , souligne François Côté.

Les demandes d’admission ont plus que doublé pour les soins préhospitaliers d’urgence à Val-d’Or, passant de 13 à 29, et pour les techniques d’intervention en criminologie, autrefois techniques d’intervention en délinquance, à Amos, bondissant de 9 à 25.

À Rouyn-Noranda, le nombre de demandes a aussi doublé en techniques d’éducation à l’enfance, passant de 6 à 11. En techniques de l’informatique, on recense 37 demandes, contre 25 l’an dernier.

Une technique en sursis à Amos

Certains programmes ont toutefois plus de difficulté. C’est le cas des techniques de comptabilité et de gestion, avec cinq demandes d’admission au campus d’Amos, mais le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue n’a pas encore jeté l'éponge.

Pour l’instant, on a laissé quand même ouverts les trois tours d’admission jusqu’en juin, parce qu’on fait une promotion ciblée. Il y a à peu près 150 jeunes de 5e secondaire à Amos. On les a rencontrés. Dans le passé, on a déjà laissé le programme ouvert et on avait eu une dizaine de candidats qui s’étaient manifestés au deuxième et au troisième tour , fait valoir François Côté.

Le collège souhaite maintenir ce programme, d’autant plus qu’il y a présentement quelque 300 élèves de 3e secondaire dans la région d’Amos. Cette situation laisse entrevoir une augmentation du nombre de demandes d’admission à court terme.