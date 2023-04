Budget fédéral : du bon pour les projets miniers de la région, selon un expert

« Ce sont de bonnes nouvelles, ce qui ressort du budget au niveau du support pour développer la filière des minéraux critiques et stratégiques. » — Une citation de Benoit Lafrance, directeur de la Table régionale de concertation minière

Il s’agirait selon lui d’un plus pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui compte quelques grands projets en cours dans le secteur minier comme Arianne phosphate, First Phosphate ou encore Métaux BlackRock.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance propre, le gouvernement se donne comme priorité d’accélérer l’examen des grands projets tout en maintenant des normes réglementaires rigoureuses , est-il précisé dans le dernier budget rendu public le 28 mars dernier.

Cette mesure mise en place lors du budget 2022 et reconduite pour cette année pourrait changer la donne en ce qui a trait au développement économique. Il est souvent observé qu’entre la découverte d’un indice minier et l’ouverture d’une mine pour son exploitation, il peut s’écouler une période de plus de 12 ans.

Le gouvernement fédéral propose de réduire le plus possible cette période-là. Évidemment, pour ne pas manquer la fenêtre pour le développement des minéraux critiques et stratégiques. On le sait que c'est maintenant et dans les prochaines années que les gens vont pouvoir se positionner de façon importante , explique M. Lafrance.

Afin d’y parvenir, le gouvernement canadien s’engage à investir dans les différentes agences d’évaluation des impacts environnementaux.

Le budget prévoit aussi un financement de 1,3 milliard de dollars sur six ans à compter de 2022-2023 et de 55,4 M$ par la suite à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, à la Régie de l’énergie du Canada, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire et à dix autres ministères fédéraux pour continuer d’améliorer l’efficacité des évaluations des grands projets.