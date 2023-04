Réflexions autour des besoins des aînés francophones aux Territoires du Nord-Ouest

Selon les données statistiques d’Ottawa, les 65 ans et plus représentent le groupe démographique le plus en croissance aux Territoires du Nord-Ouest. Pour bien répondre aux besoins des francophones de cette tranche d’âge, la Fédération Franco-Ténoise et le Réseau TNO Santé les a interrogés pour la première fois.

En 2016, les T.N.-O. comptaient 3220 personnes âgées de 65 ans et plus, selon Statistique Canada. En 2021, ce groupe comptait 4110 personnes, soit le groupe ayant connu la plus forte croissance démographique.

La Fédération Franco-Ténoise a lancé un sondage en février ciblant les aînés, auquel a participé le Réseau TNO Santé. Une première démarche essentielle pour avoir une image plus claire de cette communauté qui ne fait pas souvent les manchettes, selon la directrice du Réseau TNO Santé, Sophie Lubet.

« On sait que la moyenne d’âge aux T.N.-O. est de 35, 36 ans, donc on s’est beaucoup concentré sur cette [tranche] d’âge. [...] Maintenant, on veut aller plus loin, et pourquoi ne pas se poser la question de comment est-ce qu’on peut aider nos aînés francophones? » — Une citation de Sophie Lubet, directrice, Réseau TNO Santé

Les questions portent notamment sur les besoins en matière de soins de santé ou de socialisation. Les questions sont tellement ouvertes qu’à un moment donné, il faut commencer quelque part [...] comme mobiliser la communauté des aînés, voir qui ils sont, prendre contact avec eux. [C'est] une première prise de contact , dit Sophie Lubet.

Sophie Lubet est la directrice du Réseau Santé TNO. Elle reconnaît que la population des aînés francophones est une population dont les besoins sont moins bien connus. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Partir ou rester?

Bien que le groupe des 65 ans et plus soit en croissance aux T.N.-O. , plusieurs francophones, venus d'ailleurs au pays, choisissent de repartir une fois l'âge de la retraite atteint.

Lise Picard, elle, a choisi de rester pour sa famille. La raison pour laquelle je reste, c’est parce que j’ai des petits-enfants ici et je sais que pour mes amis, c’est la même chose, on a des petits-enfants ici, et on est vraiment attaché à ces petits enfants-là , explique celle qui vit à Yellowknife depuis 42 ans.

Lise Picard vit à Yellowknife depuis 1981. Maintenant retraitée, elle a choisi de rester aux Territoires du Nord-Ouest auprès de ses petits-enfants. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Partir voudrait aussi dire se refaire un réseau social. Ça veut dire qu’il faudrait que je rebâtisse toutes mes relations, tout refaire, et est-ce que c’est facile à faire? Je ne sais pas. À Yellowknife, c’est facile de se faire des amis , dit-elle.

Vieillir dans le Grand Nord demande quand même des compromis, si on veut rester actif. Pour Lise, la mobilité et l’exercice physique sont primordiaux pour vieillir en forme, mais il faut parfois voyager dans le Sud pour y arriver.

À -40 degrés, quand les trottoirs sont tous glissants, ce n’est pas facile si tu n’es pas un adepte du gymnase , explique-t-elle. Moi j’aime mieux être dehors. [...] Il faut demeurer actif, mais parfois en hiver, il faut aller ailleurs.

Rester connecté à la communauté

Le Réseau TNO Santé espère s’appuyer sur les résultats de sa consultation avec les aînés francophones pour évaluer leurs besoins, mais aussi sur l’expertise des autres provinces et territoires membres de la Société Santé en français pour offrir différents programmes.

On peut bénéficier de l’expertise mise en place par les réseaux du Centre et de l’Ouest , explique Sophie Lubet, qui donne l'exemple d'un atelier offert par les autres réseaux sur la santé cognitive, l’Abécédaire d’un cerveau en santé.

Par exemple, au Yukon, les aînés francophones ont accès à des activités et à de l’entraide en français depuis plus d’une dizaine d’années, qui ciblent entre autres le logement, la santé, le transport et le maintien à domicile, explique la gestionnaire des services aux aînés de l’Association franco-yukonnaise, Patricia Brennan.

« C’est un secret bien gardé que de vivre dans le Nord parce que les services sont meilleurs que dans certains endroits dans le Sud. [...] À mon avis, on prend soin des gens beaucoup plus ici. » — Une citation de Patricia Brennan, gestionnaire des services aux aînés, Association franco-yukonnaise

Lise Picard estime aussi que les services, entre autres ceux de soins de santé, sont supérieurs aux T.N.-O. On est très très choyé ici. Au moindre petit problème, tu es habituellement bien soigné.