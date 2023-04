Le président des Saguenéens invite les anciens joueurs à parler

Le président des Saguenéens de Chicoutimi, Richard Létourneau, interpelle les anciens joueurs de l'équipe et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en réaction aux allégations d’incidents à caractère sexuel et d’abus physiques et psychologiques formulées par un membre de l'édition 1994-1995 dans un reportage de La Presse publié lundi matin.