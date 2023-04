Nombreux postes à pourvoir dans l’industrie forestière en Ontario

Cette pénurie pourrait avoir un impact négatif sur la situation socio-économique de centaines de communautés à travers la province pour les années à venir, prévient Lauren McBride, coordonnatrice des opérations et des services au sein de l' AIFO .

La question touche tous les secteurs de l’industrie forestière : la récolte en forêt, la transformation et le transport.

Il est particulièrement difficile de recruter des chauffeurs de camion, selon Mme McBride. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

C'est le cas partout, et nous voyons des postes vacants dans les opérations de transport des usines de Woodlands , précise Mme McBride.

« Le coût des licences, de la formation et de l'assurance des conducteurs nouveaux et expérimentés constitue des obstacles importants. » — Une citation de Lauren McBride, coordonnatrice des opérations et des services de l'Association des industries forestières de l'Ontario

Le recrutement des travailleurs étrangers serait l’une des pistes de solutions. Mais l’approche de la province n'est pas idéale, selon Lauren McBride.

Des conducteurs étrangers expérimentés viennent en Ontario, prêts à travailler, mais la province n'offre pas de reconnaissance des compétences pour l'obtention du permis , déplore-t-elle.

Selon Jacques Dalcourt, un travailleur forestier résidant à Nipissing Ouest, les conditions de travail ne conviennent pas à tous.

Pour lui, c’est difficile de résoudre le problème, car le travail de coupe d’arbres exige de passer beaucoup de temps loin de la maison.

« Nous autres nous restons une semaine dans le bois, dans des camps, ce n'est pas tout le monde qui veut faire ça. » — Une citation de Jacques Dalcourt, travailleur forestier

M. Dalcourt fait aussi remarquer que les salaires ne sont souvent pas aussi élevés que ceux dans le secteur minier.

Trouver la relève

À l'heure actuelle, le secteur forestier emploie 148 000 personnes dans la province et génère 18 milliards de dollars de revenus par année, selon l'Association des industries forestières de l'Ontario.

« Pour continuer à gérer efficacement nos forêts, nous avons donc besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, nous avons besoin de jeunes et nous avons besoin de travailleurs étrangers intéressés et désireux de venir travailler. » — Une citation de Lauren McBride, coordonnatrice des opérations et des services de l'Association des industries forestières de l'Ontario

L' AIFO mènent conjointement depuis l’année dernière des travaux qui visent à remédier de façon durable à la pénurie de main-d'œuvre.

Ils pensent notamment à la formation des jeunes dans des écoles.

Nous avons récemment contacté tous les collèges et universités qui offrent un programme d'études en foresterie, raconte Mme McBride. L'objectif est de voir comment nous pouvons soutenir les universités et les collèges en matière d'inscription et de développement de programmes.