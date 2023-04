Un citoyen indien, qui résidait au Canada depuis plusieurs années, aurait organisé de nombreux passages illégaux entre le Canada et les États-Unis. C’est ce qu’affirme la justice américaine, qui a obtenu l’extradition de Simranjit Singh le 30 mars dernier.

Cet homme a été arrêté par la police canadienne à la fin du mois de juin dernier à la demande des Américains. Selon des documents judiciaires consultés par Radio-Canada, Simranjit Singh serait grandement impliqué dans un vaste trafic de clandestins.

Il aurait organisé la traversée de citoyens indiens, du Canada vers les États-Unis, en passant par le fleuve Saint-Laurent et par la réserve mohawk d’Akwesasne. Cette affaire n’est pas sans rappeler le naufrage récent d’une embarcation pleine de migrants au même endroit, même si rien ne permet d’établir un lien entre ces deux affaires.

La semaine dernière, huit corps ont été retrouvés, y compris ceux de deux jeunes enfants. Deux familles, respectivement d’origine indienne et roumaine, tentaient de quitter le Canada pour se rendre aux États-Unis en empruntant la Voie maritime.

Un tel trafic est connu des autorités depuis plusieurs années. En 2012, cette région était déjà considérée comme un point névralgique non seulement pour la contrebande et la circulation de drogues, mais aussi pour le passage de clandestins , selon un rapport du gouvernement canadien.

Un trafic qui a débuté en mars 2020

Simranjit Singh fait face à neuf chefs d’accusation pour trafic de migrants et pour complots afin de faciliter l’entrée illégale de citoyens indiens aux États-Unis.

Âgé de 40 ans, il s'est installé au Canada en 2010 avant de faire une demande d’asile, qui a été refusée. Il faisait l’objet d’une mesure de renvoi par les autorités canadiennes, qui a été repoussée en raison de la pandémie et de l’absence de documents pour voyager.

S’il est reconnu coupable, Simranjit Singh risque entre 5 et 15 ans de prison aux États-Unis, indique le bureau du procureur du district nord de New York.

Selon des documents judiciaires en provenance de la Cour supérieure de l’Ontario, l’enquête américaine a collecté des preuves impliquant M. Singh dans quatre incidents visant 13 ressortissants indiens entre mars 2020 et avril 2022.

La Cour parle même d’un formidable et solide dossier contre l’accusé, qui comprend de la surveillance, des témoignages et des échanges sur Facebook entre M. Singh et deux complices chargés de transporter les migrants aux États-Unis.

Selon les allégations américaines présentées à la justice ontarienne, l’accusé transportait des citoyens indiens à Cornwall, puis il les présentait à des transporteurs qu'il avait recrutés et payés . Ces derniers les faisaient ensuite traverser clandestinement le fleuve Saint-Laurent jusqu’aux États-Unis.

Un de ces migrants, finalement arrêté par la police américaine, a affirmé avoir été rassuré par M. Singh quant à la réussite de cette escapade illégale.

« Pendant leur trajet vers Cornwall, il a affirmé que M. Singh lui a dit qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter et qu’il s’est vanté d’avoir fait passer "plus de 1000" personnes aux États-Unis. » — Une citation de Extrait d’une décision de la Cour supérieure de l’Ontario

Selon un des transporteurs cités dans les documents de cour, l’accusé leur versait entre 2000 $ et 3000 $ par personne emmenée en bateau jusqu’aux États-Unis. En même temps, selon l’enquête américaine, M. Singh demandait jusqu’à 14 000 $ à chacun de ses compatriotes pour cette traversée.

Un autre migrant, lui aussi arrêté avant de reconnaître M. Singh sur une photo, a quant à lui évoqué la somme de 35 000 $ versée pour [les] services [de l’accusé] , peut-on lire dans cette décision de la Cour supérieure de l’Ontario.

Des revenus substantiels , selon la justice

En août de l’année dernière, cette cour avait refusé sa demande de libération sous caution en évoquant notamment des accusations extrêmement graves et un stratagème lucratif qui impliquait plusieurs personnes et qui portait atteinte à l’intégrité de la frontière canado-américaine.

Il a persisté à le faire même après l’arrestation de plusieurs migrants, est-il écrit. Le juge précise également que M. Singh semble avoir tiré des revenus substantiels de cette activité illégale .

Selon le bureau du procureur, l’enquête a été menée à la fois par les services frontaliers américains et canadiens, par la Sécurité intérieure américaine, par la Gendarmerie royale du Canada et par la police ontarienne.

L’avocat de l’accusé n’a pas voulu émettre de commentaires.

Avec la collaboration d'Aude Garachon, de Daniel Tremblay et de Daniel Boily