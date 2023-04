Des bourses qui récompensent les diplômés du Conseil des écoles fransaskoises

L'une d'entre elles provient du fonds auxiliaire Louis et Gabrielle Lepage. En 2022, ce dernier a offert 200 $ en bourses à 24 élèves, pour un montant total de 4800 $.

Tous les diplômés d’une école fransaskoise qui en font la demande y ont droit. Pour ce faire, il suffit de rédiger un texte d’environ 400 mots portant sur le thème Les avantages d’avoir fréquenté une école dont le français est la langue première.

Dominic Tararoff, diplômé de l’École canadienne-française de Saskatoon, est l'un de ces récipiendaires.

Dominic Tarasoff étudie en kinésiologie et en éducation à l’Université de la Saskatchewan. Photo : Fournie par Dominic Tarasoff

La bourse du fonds Louis et Gabrielle Lepage a été une occasion incroyable pour m’aider à alléger le poids des frais de scolarité , explique celui qui étudie maintenant en kinésiologie et en éducation à l’Université de la Saskatchewan.

Même son de cloche du côté de Clair Michel et de Louis Prince, deux autres diplômés de l'École canadienne-française.

Clair Michel étudie en science et en éducation secondaire au Campus Saint-Jean de L'Université de l’Alberta. Photo : Radio-Canada / Fournie par Clair Michel

La première étudie aujourd'hui en science et en éducation secondaire au Campus Saint-Jean de l'Université de l’Alberta. Elle se dit reconnaissante d'avoir pu bénéficier de cette bourse qui l’a aidée à payer les petites nécessités de l’école, comme les cartables et les manuels de cours .

Quant à lui, Louis Prince a choisi de poursuivre ses études à l'Université d'Ottawa en éducation.

Louis Prince étudie en éducation à l'Université d'Ottawa. Photo : Fournie par Louis Prince

Je suis reconnaissant de pouvoir étudier dans la capitale nationale et de suivre des cours en français , souligne-t-il.

Le jeune universitaire déplore toutefois que peu d’élèves aient profité de la bourse offerte par le fonds auxiliaire Louis et Gabrielle Lepage.

Des 66 diplômés admissibles en 2022, seuls 24 élèves en ont bénéficié. Parmi ceux-ci, 20 étaient des élèves de l’École Monseigneur de Laval, à Regina, où du temps en classe a été consacré à la rédaction de la demande.

Émil Ouellet étudie à la Paul J. Hill School of Business de l’Université de Regina. Photo : Fournie par Émil Ouellet

Parmi ceux-ci, on retrouve Émil Ouellet qui a choisi d'utiliser une partie de ces fonds pour acheter de l’équipement de hockey. Il espère ainsi pouvoir rester actif alors qu’il entame ses études à la Paul J. Hill School of Business de l’Université de Regina.

Une bourse spéciale selon l'école

Outre la bourse offerte aux étudiants par le fonds auxiliaire Louis et Gabrielle Lepage, davantage d'aide financière est également offerte aux diplômés de certaines écoles de la province.

C'est notamment le cas des élèves de l'École de Bellevue. Les quatre finissants de l'année dernière ont pu bénéficier du fonds Abbé Luc Gaudet. Ce dernier leur octroie automatiquement une bourse de 200 $.

Des élèves francophones de Regina ont également pu profiter d’une bourse de 100 $ offerte par le fonds Monseigneur de Laval. Cette aide est attribuée aux élèves à la suite de la remise d'un court texte décrivant leur plus beau souvenir à Laval , explique la présidente du Conseil École de Monseigneur de Laval, Natasha Louise.

En 2022, 19 élèves ont pu en bénéficier. Pour la plupart d’entre eux, cette bourse s'additionnait à celle du fonds Louis et Gabrielle Lepage.

Dady Nkoripfa est l'un de ces élèves de l’école réginoise qui a pu obtenir un total de 300 $ de la Fondation fransaskoise, en 2022. Il étudie présentement à l’académie de basketball Canada Topflight Academy, à Calgary.

Dady Nkoripfa étudie à l’académie de basketball Canada Topflight Academy, à Calgary. Photo : Radio-Canada / Fournie par Dady Nkoripfa

Le Fransaskois y participe à un programme de neuf mois conçu pour le préparer au niveau de basketball universitaire.

Je remercie la Fondation fransaskoise de m'avoir aidé et supporté , souligne Dady Nkoripfa. Je me suis beaucoup amusé. J’ai beaucoup voyagé aux États-Unis et au Canada pour le basketball.

Ce dernier compte entamer des études universitaires en kinésiologie en 2023.