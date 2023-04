Robert Plant, Diana Krall et Herbie Hancock au Festival de jazz de Montréal 

Le Festival international de jazz de Montréal a dévoilé lundi une programmation tout étoile pour sa 43e année dans la métropole. Diana Krall, Robert Plant en duo avec Alison Krauss, Herbie Hancock, Jean-Michel Blais, Melody Gardot, Thundercat… Légendes et vedettes montantes de tous styles musicaux se relaieront sur l’une des scènes de la Place des Arts du 29 juin au 8 juillet prochain.

Plusieurs grands noms de la programmation ont nécessité des années de démarchage de la part du directeur de la programmation Maurin Auxéméry et de son équipe. Le groupe travaillait pour une première fois sans Laurent Saulnier, qui a quitté son poste de vice-président à la programmation de l’Équipe Spectra l’an dernier.

Chacun de ces bookings ont leur part de difficulté. Dans le cas de Robert Plant et d’Alison Krauss, ce sont des discussions qui ont eu lieu sur deux ou trois ans, facilement, explique Maurin Auxéméry. Ça a été une grande joie quand on a reçu la confirmation, on a fait sonner la cloche.

L’ancien chanteur de Led Zeppelin et la chanteuse et violoniste de bluegrass américaine ont lancé leur deuxième album collaboratif Raise the Roof en 2021, quatorze ans après le succès de Raising Sand (2007). Le duo présentera ce deuxième opus, nommé trois fois aux prix Grammy 2023, lors d’un concert payant le 7 juillet à la salle Wilfrid-Pelletier.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Passer le flambeau

Parmi les autres grosses pointures recrutées par le FIJM cette année, on compte également le légendaire pianiste et compositeur Herbie Hancock, qui à 82 ans est maintenant dans la sixième décennie de sa carrière tentaculaire. Le musicien se produira également à la salle Wilfrid-Pelletier le 3 juillet, après une prestation du jeune duo de jazz très prometter Domi and JD Beck.

On pense que Domi et JD Beck vont, dans peut-être trois ou quatre ans, être eux aussi [la tête d'affiche] sur la grande scène. C'est l'aspect cyclique de notre programmation , affirme Maurin Auxéméry.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

À 86 ans, le non moins iconique guitariste Buddy Guy fera ses adieux au festival qui l’a reçu à de nombreuses reprises, avec en première partie le jeune Christone Kingfish Ingram, 24 ans, l’un de ses dignes héritiers. Un autre concert payant à voir le 30 juin à la salle Wilfrid-Pelletier.

La même scène accueillera les 4 et 5 juillet Diana Krall, pianiste et chanteuse de jazz canadienne plusieurs fois primée, près de 10 ans après son dernier passage au FIJM.

De Thundercat à BADBADNOTGOOD, en passant par Christine and the Queens

Toujours dans cette idée de faire le pont entre les mélomanes de différentes générations, le FIJM accueillera aussi plusieurs vedettes montantes du jazz ou d’autres styles musicaux, à l’image des premières parties de Herbie Hancock et Buddy Guy.

Le virtuose de la basse Stephen Lee Bruner, alias Thundercat, viendra enflammer la scène TD de la place des Festivals le 5 juillet avec son R&B protéiforme puisant dans l’électro, le jazz et le hip-hop.

Un concert gratuit où les mélomanes pourront découvrir tout le talent de celui qui a collaboré avec Flying Lotus et, plus récemment, Gorillaz.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le 7 juillet, c’est le groupe de jazz canadien BADBADNOTGOOD qui prendra le relais sur la scène TD lors d’un autre concert gratuit. La formation qui offre un son fortement imprégné de son amour pour le hip-hop, comme en témoignent ses collaborations avec Kaytranada ou Kendrick Lamar, a lancé son dernier album, Talk Memory, en 2021.

Le chanteur français Héloïse Adélaïde Letissier, alias Christine and the Queens ou Redcar, profitera de son passage au FIJM pour présenter son tout nouvel album, Paranoïa, Angels, True Love, qui sera lancé le 9 juin. Il sera de passage au MTelus le 8 juillet.

Jean-Michel Blais en concert gratuit à l’extérieur

Fort du succès de son dernier album Aubades (2022), nommé aux derniers prix Juno, et de sa suite Sérénades (2023), Jean-Michel Blais deviendra le premier pianiste post-classique à se produire sur la scène extérieure principale du FIJM , explique le festival dans un communiqué. Il jouera lors d’un concert gratuit sur la scène extérieure TD le 3 juillet, avec Flore Laurentienne en première partie.

À souligner, en rafale, quelques coups de coeur de l’équipe de programmation FIJM cette année : la vedette mexicaine Natalia Lafourcade et sa pop latine (29 juin à la Maison symphonique), la révélation de l’année aux prix Grammy Samara Joy (le 2 juillet au Monument-National), et le virtuose cubain du piano Chucho Valdés (le 6 juillet au Théâtre Maisonneuve).

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La programmation complète du Festival de jazz de Montréal est disponible sur le site de l’événement. Les billets pour les concerts payants seront mis en vente le jeudi 6 avril à 10 h. Il y aura une prévente exclusive pour les personnes abonnées à l’infolettre du festiva  (Nouvelle fenêtre) l le mercredi 5 avril de 10 h à 22 h.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.