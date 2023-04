On aura de la profondeur. On a déjà 30 joueurs sous contrat, et les 30 sont intéressés à jouer. C’est une première. D’habitude, on a de la difficulté à avoir un alignement. Cette année, ça va être de toute beauté !

Stéphane Petronzio est grandement impliqué dans le développement du baseball dans la région. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

L’architecte de la formation a concocté un heureux mélange de joueurs locaux et d’athlètes provenant de l’extérieur de la région, un défi pour les équipes de la LBJEQ hors de la région de Montréal et de Québec.

On a sept joueurs de l’extérieur. Ils ne seront pas disponibles à toutes les parties, mais certains [d’entre eux] vont passer tout l’été en Outaouais. On va aussi leur trouver un emploi s’ils le désirent.

Stéphane Pétronzio est également bien heureux d’avoir pu recruter sept joueurs locaux qui ont remporté le championnat provincial des moins de 17 ans, en 2018.

Un bon groupe de lanceurs

Le gérant sera appuyé par deux adjoints, Alex Vaillancourt et Simon Halverson, qui a mis un terme à sa carrière au terme de la saison 2022.

L’an dernier, je revenais au jeu après une opération à l’épaule, mais je n’ai jamais pu retrouver mon niveau de jeu. J’étais joueur et entraîneur adjoint [avec les Tyrans]. Là, je serai entraîneur à temps plein.

Simon Halverson aura la responsabilité de gérer l’enclos de lanceurs. Bien que plusieurs d’entre eux étaient ses coéquipiers la saison dernière, le principal intéressé n’y voit aucun inconvénient à l’idée de leur donner des consignes.

J’ai déjà un lien de confiance avec eux. On va pouvoir échanger nos idées facilement.

Simon Halverson devient entraîneur à seulement 21 ans. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Selon lui, son travail sera aussi facilité par le fait qu’il dispose d’un bon groupe de lanceurs partants, menés par Sébastien Simard, Kevin Spooner, Jackson McSorley et Maxime Corriveau.

Stéphane Pétronzio a aussi vanté le groupe de frappeurs des Tyrans, en précisant que l’équipe devra travailler sur sa défensive au cours de cette saison qui prendra son envol le 20 mai au parc Sanscartier.

Changement d’entraîneur inattendu

L’univers des Tyrans de Gatineau a changé la semaine dernière. Quelques jours après le repêchage de la LBJEQ , le gérant Steve Spooner a remis sa démission. Celui qui est également connu pour son rôle de président de la Fraternité des policiers et policières de Gatineau a évoqué des raisons personnelles.

Steve Spooner avait été nommé entraîneur-chef des Tyrans en novembre 2020. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Le président de l’équipe, Sébastien Boucher, a assuré que la séparation s’est faite en bons termes et qu’on reverra Steve Spooner aux abords du terrain cet été.

Son fils Kevin s’en vient avec nous, et on s’attend à de grandes choses de sa part. Steve a déjà mentionné aux joueurs qu’il allait revenir les encourager pendant la saison , a assuré Sébastien Boucher.

Très connu dans le monde du baseball d'Ottawa et de Gatineau, l'ancien joueur Sébastien Boucher est le président des Tyrans. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Par la suite, il a offert le poste à son directeur général, Stéphane Pétronzio, qui n’a plus besoin de présentation en Outaouais où certains le surnomment Monsieur baseball . Celui-ci a accepté le mandat.