Un rapport met en lumière le manque de formation des employés d’entretien du train léger

C’est ce que révèle notamment un rapport de l’agent de vérification de la conformité réglementaire du train léger sur rail, Sam Berrada, qui sera présenté à la commission de transport en commun le 13 avril prochain.

Pour rédiger son rapport de 75 pages, M. Berrada a examiné le Rideau Transit Maintenance (RTM) en fonction de dix éléments liés aux activités quotidiennes du train léger. Il a également inspecté la voie ferrée, le système caténaire aérien qui alimente le train ainsi que le système de sécurité.

Il a constaté que sept des neuf techniciens dont le mandat consiste à intervenir dans les travaux d'inspection des trains légers n’ont pas suivi certains cours obligatoires.

Pareillement pour sept des neuf techniciens des voies de guidage et pour deux des cinq techniciens en électricité appelés à intervenir dans les travaux d'inspection du système caténaire.

M. Berrada note également que le RTM n’a pas été en mesure de fournir des dossiers complets sur les inspections. Le rapport souligne aussi que le RTM a soumis un plan de surveillance en retard.

Le pourcentage des dossiers manquants s'établit entre 15 % et 30 %, selon le type de travaux d’inspection pour la période surveillée, ce qui ne permet pas de constater une amélioration par rapport aux constatations de 2020 , écrit-il.

M. Berrada indique également que malgré les améliorations considérables relevées dans l'exécution des travaux d’inspection des voies ferrées depuis 2020 , ces travaux ont été achevés au-delà de la tolérance admissible .

M. Berrada mentionne qu' OC Transpo a officiellement demandé un plan de mesures correctives pour chaque constatation .

Selon lui, la Ville va s’assurer que le RTM devienne conforme.

Inquiétudes chez les usagers

Ces constats inquiètent le Groupe des usagers du transport en commun d’Ottawa.

Laura Shantz, qui fait partie du groupe, pense que ce rapport va avoir un effet sur la confiance qu'accordent les usagers au réseau de transport OC Transpo.

C’est d’autant plus difficile qu’OC Transpo essaye d’attirer les gens qui retournent au bureau. C’est le moment où on ne veut aucun problème, aucun souci, mais tout à coup, on entend dire qu’il y a encore des questions et que ce sont des questions importantes en matière de sécurité , commente-t-elle.

Laura Shantz, membre du Groupe des usagers du transport en commun d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Mme Shantz se dit par conséquent choquée et surprise .

Pendant longtemps, on nous a assuré que tout allait bien, que nous avions des gens qui faisaient des inspections régulières, qu’ils étaient bien formés, qu’ils étaient capables. Mais maintenant, on apprend que ce n’est peut-être pas le cas.

Au moment d'écrire ces lignes, OC Transpo n'avait pas donné suite à notre demande d'entrevue.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil