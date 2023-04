L’urgence de Fortierville fermera les jeudis

Après avoir fermé les soirs après 20 h et la nuit, voilà que l’urgence de Fortierville sera complètement fermée les jeudis à compter du 27 avril. Cette fermeture temporaire s’échelonnera jusqu’en septembre.

Par voie de communiqué, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) évoque des enjeux d’effectifs médicaux toujours présents .

« En fermant le jeudi, journée qui connaît le moins d’affluence, cela nous permettra de maintenir l’offre de service de l’urgence durant les autres journées de la semaine » — Une citation de Dre Marianne Lemay, directrice adjointe des services professionnels et de la pertinence clinique

La mairesse de Fortierville, Julie Pressé était au courant. Elle révèle que depuis la formation du comité de recrutement, le dialogue avec le CIUSSS MCQ est ouvert et fréquent. Elle avait été avisée. C’est sûr que ça ne fait pas notre bonheur, mais on savait que ça allait arriver si on n’avait pas de médecin qui viendrait prendre la relève des médecins qui sont sur place.

La mairesse confirme que les médecins présents tiennent les services à bout de bras. En plus de desservir l’urgence, ils doivent prendre en charge les 6 000 usagers en groupe de médecine de famille (GMF). Ils doivent aussi veiller au maintien des services à domicile des patients âgés, ils prennent en charge la clientèle du centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

« Les médecins ne pourraient pas faire ça éternellement, des 12 heures par jour, tout le temps, sept jours par semaine, c’est difficile. Cette partie-là, on la comprend. » — Une citation de Julie Pressé, mairesse de Fortierville

Julie Pressé mentionne qu’il est préférable de fermer une journée complète, soit le jeudi, plutôt que de fermer plus tôt en soirée les autres jours. Elle croit qu’on a suffisamment coupé dans les services et ne pense pas devoir couper davantage.

Je ne veux pas abdiquer

La mairesse de Fortierville raconte avec émotion que le comité formé pour recruter des médecins travaille très fort, mais qu’il est incapable de faire des miracles.

« On a un médecin qui a un intérêt à venir chez nous, qui arriverait en septembre. Il ferait moitié Fortierville, moitié Nicolet, c’est le choix de ce médecin-là. On le respecte totalement. Mais, pour l’instant, il n’y en a pas d'autres. » — Une citation de Julie Pressé, mairesse de Fortierville

Mais, elle affirme qu’elle ne perd pas espoir. Elle va même jusqu’à mettre son poste en jeu. La journée que j’arrêterai d’y croire, je vais me retirer du comité, je vais probablement me retirer de la mairie. Je vais être franche avec vous. Je ne veux pas abdiquer.

D'après une entrevue réalisée à l'émission En direct