Les organismes Vigilance OGM et Victimes des pesticides du Québec ont tenu un point de presse lundi matin devant l’Assemblée nationale pour réclamer un meilleur encadrement des pesticides et l'interdiction du glyphosate, ingrédient du Roundup. Le produit échappe à la nouvelle liste de produits interdits prévue dans les modifications réglementaires du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Le ministère tient jusqu’au 8 avril des consultations publiques pour cette modification de son Code de gestion des pesticides.

Il prévoit faire passer sa liste de produits interdits en milieu urbain d’une vingtaine d’entrées à 60, en excluant tout de même le glyphosate.

Honnêtement, j’ai de la peine à le comprendre, c’est vraiment l’éléphant dans la pièce. C’est le pesticide le plus connu dans le monde et le plus médiatisé. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement va autant de l’avant, mais fait cet oubli-là , dénonce Laure Mabileau, responsable de la campagne « Sortir du glyphosate » pour Vigilance OGM.

Serge Boily, le cofondateur de Victimes des pesticides du Québec, est bien placé pour témoigner des risques liés à leur usage. À 57 ans, l’ancien employé municipal est atteint de la maladie de Parkinson, qu'il a contractée après avoir été exposé à des pesticides dans le cadre de son travail.

Lien reconnu entre pesticides et maladie de Parkinson, témoignage de Serge Boily ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Lien reconnu entre pesticides et maladie de Parkinson, témoignage de Serge Boily. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Le glyphosate, c’est un des produits que j’ai utilisés le plus souvent. Ma maladie a été causée par des produits dont je ne savais pas qu'ils étaient nocifs, mais je ne suis pas capable de mettre le nom sur celui qui m’a affecté le plus , relate-t-il.

Selon Louise Hénault-Éthier, professeure associée et directrice du Centre Eau Terre Environnement de l' INRS , malgré le fait que l’exclusion du glyphosate est problématique, si le gouvernement voulait maximiser la réduction des risques, il devrait carrément changer d'approche.

Chaque fois qu’on nomme dans des lois des ingrédients actifs spécifiques, on passe à côté de la plaque. Plus les connaissances scientifiques et plus les produits mis en marché évoluent, on fait toujours un jeu de substitution. On délaisse une certaine substance interdite au profit d’une autre qui n’est pas encore encadrée , souligne-t-elle.

Reverser le fardeau de la preuve

Les organismes réclament également que l'on recense les produits autorisés plutôt que les produits interdits, comme c'est le cas actuellement.

Ça permet de renverser le fardeau de la preuve, on n’a plus besoin de prouver la dangerosité d’un produit pour le retirer, mais on a besoin de prouver son innocuité pour l’accepter , précise Laure Mabileau.

C’est ainsi que l’application des pesticides est régie autour des écoles et des garderies et c’est aussi un peu l'approche que la Ville de Québec a choisie avec son nouveau règlement sur les pesticides en vigueur dès ce printemps. De juste dire qu’on va interdire des produits, ça nous expose à l’arrivée d’un autre qui pourrait être pire et qu’on n’aurait pas capté dans notre règlement , affirmait Marie-Josée Asselin, vice-présidente du comité exécutif et conseillère du district Loretteville-Les Châtels, en entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi en janvier.

Encadrement des pesticides à Québec : entrevue avec Marie-Josée Asselin ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est encore mieux l'après-midi Encadrement des pesticides à Québec : entrevue avec Marie-Josée Asselin. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

La Ville de Québec publiera une liste des produits dont l'usage sera permis. Tous les pesticides qui ne s’y retrouvent pas seront de facto interdits, sauf dans certains cas pour les golfs ainsi que la production horticole et agricole.

Les néonicotinoïdes, connus pour leurs potentiels effets néfastes sur les populations d’abeille, et le glyphosate, présent dans le fameux Roundup, seront d’ailleurs interdits. De plus, aucun pesticide, qu'importe sa composition, ne sera autorisé à moins de 30 mètres d’un cours d’eau servant de source d’eau potable.

On ne veut pas complètement fermer la porte à la vente, parce qu’on veut être capable de donner accès à ces alternatives [glyphosate] pour des cas d’exception, comme une infestation de verres blancs sur une pelouse , nuançait Marie-Josée Asselin.

Louise Hénault-Éthier croit que ces usages parfois nécessaires devraient très clairement exclure les usages esthétiques des pesticides. Le principe de précaution exigerait qu’on n’utilise pas les substances qui ne sont pas absolument nécessaires. On devrait gérer le risque à la source et restreindre l’utilisation qui est superflue et esthétique , remarque la professeure.

Les municipalités prennent les devants

Avec sa nouvelle réglementation, la Ville de Québec emboîte le pas à 160 autres municipalités de la province, dont Montréal, Laval et Sherbrooke. En 2021, la Ville de Montréal y est allée d’un plan ambitieux et a interdit la vente et l’usage de 36 pesticides sur son territoire, dont le glyphosate.

Les municipalités sont tout de même tributaires des règlements mis en place par les ordres gouvernementaux supérieurs. Il faut aussi que le gouvernement caquiste soit ambitieux, pour que ce ne soit pas chaque municipalité qui ait à porter individuellement la responsabilité pour une meilleure législation , soutient Laure Mabileau.

Le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont, était sur place lundi matin pour appuyer les militants. La demande aujourd’hui est très claire, et je la trouve pertinente, c’est d’ajouter le glyphosate à la liste des produits interdits, parce que c’est documenté que c’est un produit probablement dangereux , remarque-t-il.

À l’heure de la publication, le MELCCFP n’avait pas répondu aux demandes de Radio-Canada.

