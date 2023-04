Séries LHJMQ : négligés, les Huskies souhaitent gagner « dès cette année »

Bien malin celui qui pourrait prédire avec certitude le résultat de la série de premier tour qui oppose présentement l’équipe rouynorandienne aux Cataractes de Shawinigan. Après avoir remporté avec panache le premier duel en deuxième période de prolongation, les Huskies se sont inclinés dans le second affrontement et ont ainsi pris la route vers la Mauricie pour trois matchs, avec une série égale 1 à 1.

Si tous les espoirs sont permis face à cet adversaire qui a terminé la saison 18 points derrière, les perspectives s'annoncent plus complexes à partir du tour suivant.

Les joueurs des Huskies patientent quelques instants avant de sauter sur la glace pour leur premier duel éliminatoire face aux Cataractes de Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

S’ils parviennent à se débarrasser des Cataractes, les Huskies devront vraisemblablement se frotter aux Olympiques de Gatineau ou au Phoenix de Sherbrooke au second tour, deux puissances ayant conclu le calendrier avec 24 points d’avance sur la meute.

Même si la majorité des experts ne voient pas les Huskies comme une équipe aspirant aux grands honneurs avant l’an prochain, un consensus émerge du vestiaire : l’équipe ne souhaite pas faire que de la figuration lors des présentes séries.

« C’est vrai qu’on veut aller chercher de l’expérience, mais en même temps, notre but, c’est de gagner. On va faire tout ce que ça prend pour gagner. On en a parlé cette semaine, on s’en fout des prochaines années, on veut gagner cette année. Je pense qu’on a le groupe pour le faire et on a les joueurs pour le faire. Donc, on est prêts à ça et c’est notre but. » — Une citation de Bill Zonnon, attaquant des Huskies

Bill Zonnon affirme ne pas souhaiter attendre à l'an prochain avant d'engranger des victoires en séries éliminatoires. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

L’entraîneur-chef, Brad Yetman, abonde dans le même sens, soulignant l’importance de faire un bout de chemin en séries pour emmagasiner de l’expérience.

Le pilote de la meute assure ne pas négliger les Cataractes, rappelant que ceux-ci comptent sur plusieurs joueurs de retour après avoir remporté les grands honneurs l’an dernier.

Si tu regardes tous les champions dans les dernières années, leur équipe avait gagné des rondes de séries l’année d’avant. Pour nous, on ne met pas trop de focus sur l’avenir, on sait qu’on peut causer des surprises, on a fait ça toute l’année et on va vraiment mettre le focus sur les Cataractes. On veut gagner cette série et on verra contre qui on va jouer au deuxième tour. Si on pense trop loin, ça va être une série vraiment courte , avertit Brad Yetman.

L'entraîneur-chef Brad Yetman motive ses troupes quelques minutes avant le premier match de la série face aux Cataractes de Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le rôle important des vétérans

Avec un noyau composé de plus d’une dizaine de joueurs de 18 ans et d’un seul joueur de 19 ans, le trio de joueurs de 20 ans de l'équipe se retrouve avec des responsabilités accrues sur les épaules.

Le capitaine de l’équipe, Édouard Cournoyer, reconnaît l’importance du travail des vétérans dans ce contexte, mais soutient que plusieurs joueurs plus jeunes sont également en mesure d’exercer un leadership positif dans le vestiaire.

C’est sûr que le rôle est un peu plus important, on a un peu plus de pression du groupe d’entraîneurs, étant donné qu’on est un petit groupe de vétérans. Mais en même temps, on a des joueurs de 18 ans qui sont des vétérans, comme Dylan Gill, qui est dans le groupe de leaders. Je pense que les coachs nous ont aidés là-dedans, on a un gros rôle cette saison et on continue à faire le travail qu’on a fait depuis le début de l’année. Que ce soit les séries ou pas, on continue à montrer l’exemple , affirme-t-il.

Le capitaine des Huskies, Édouard Cournoyer Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Avec 18 matchs d’expérience en séries avant le début de l’affrontement contre les Cataractes, Édouard Cournoyer a déjà fait face à l’adversité lors du tournoi printanier. Il compte en faire bénéficier ses coéquipiers lors des moments tendus que généreront ces séries éliminatoires.

C’est sûr. Je l’ai vécu l’an passé. On a eu une défaite contre Rimouski [alors qu’il s’alignait avec les Remparts de Québec] et c’était des 2 de 3, c’était rapide. Donc, je pense que le mot d’ordre dans ces situations, ça va être de tourner la page le plus rapidement possible. C’est ça que je vais essayer d’amener aux gars, gagne ou perd. Le but va être de tourner la page et de [recommencer], ça va être vraiment important , annonce-t-il.

L'heure de la revanche

Tout comme les Remparts, avec lesquels Édouard Cournoyer s‘alignait l’an dernier, les Huskies ont subi l’élimination aux mains des Cataractes lors des séries éliminatoires de 2022. S’agit-il d’un élément de motivation supplémentaire dans le vestiaire de la meute cette année?