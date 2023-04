Logan Boulet : le joueur des Broncos de Humboldt qui a sauvé des vies après sa mort

Le jeune joueur de 21 ans avait signé sa carte de donneur d'organes le jour de son anniversaire, soit cinq semaines avant le drame. L'accident tragique impliquant l’autocar de l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt a coûté la vie à 16 personnes et a fait 13 blessés.

Cinq ans après la tragédie, la mère du joueur, Bernadine Boulet, ainsi que sa famille continue de partager son histoire en tant que donneur d'organes. On aime parler de Logan et on aime partager son histoire.

Toby et Bernadine Boulet continuent à honorer la mémoire de leur fils en partageant son histoire. Photo : Radio-Canada / Olivia Stefanovich

Le père de Logan Boulet, Toby Boulet, explique que son fils avait exprimé la volonté d'être un donneur d'organe, comme un de ses entraîneurs de hockey, Ric Suggitt.

Il m'a dit "Si je meurs, je serai donneur d'organes". Je lui ai répondu que personne n'en voudrait, parce qu'il aurait 85 ans quand il allait [mourir et] les donner, mais il m'a dit "Non, si Ric peut donner six organes et sauver six vies, je peux en donner aussi" , se remémore Toby Boulet.

Il souligne également que l’histoire de Logan Boulet a incité plusieurs personnes à donner des organes.

Près de 150 000 personnes se sont inscrites [pour donner des organes] à cause de Logan et des Broncos de Humboldt dans les jours et les semaines qui ont suivi l'accident. C'est un record canadien, le chiffre le plus proche avant ça est d'environ 11 000 , précise M. Boulet.

« L'effet Logan Boulet »

Une femme ayant reçu deux dons d'organes, Brandy Hehn, est également la créatrice du logo de la Journée du chandail vert, qui vise à commémorer, chaque 7 avril, le geste du joueur et de promouvoir le don d'organes au pays.

Elle souligne qu'elle doit remercier l'effet Logan Boulet pour la rapidité avec laquelle elle a reçu son deuxième organe, c'est-à-dire en seulement quelques mois. Comment ne pas faire partie de cette chaîne et parler pour les récipiendaires? , demande-t-elle.

« Je n'ai pas reçu d'organe de Logan Boulet directement, mais il a inspiré tant de gens, ce qui nous a permis, à moi et à mes amis, de recevoir des organes ou de retrouver de l'espoir. » — Une citation de Brandy Hehn, créatrice du logo de la Journée du chandail vert

La créatrice du logo de la Journée du chandail vert, Brandy Hehn, a reçu deux dons d'organe. Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Selon Brandy Hehn, l'effet Logan Boulet a fait une différence pour l'un de ses amis, qui a attendu 20 ans pour recevoir un organe. Je crois que c'est à cause de cet incident qu'il a obtenu son organe après 20 ans d'attente, ce qui est une période inconcevable pour être sur la dialyse , affirme-t-elle.

D'après Brandy Hehn, la Journée du chandail vert restera à jamais un témoignage de l'héritage de Logan Boulet et de sa générosité en tant que donneur d'organes.

Avec les informations de Bryanna Frankel