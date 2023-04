Le fédéral pressé de décontaminer et de céder le champ de tir Saint-Maurice

Faisant écho aux demandes d'élus et de citoyens, la Société pour la nature et les parcs (SNAP) du Québec interpelle le gouvernement fédéral afin qu'il décontamine et protège sans plus tarder le champ de tir Saint-Maurice, à Terrebonne, un immense terrain dont l'accès est fermé au public depuis plus d'une cinquantaine d'années.

Situé au nord de l'autoroute 640, à la jonction des territoires de Terrebonne et de Bois-des-Filion, ce terrain de 650 hectares est clôturé et des pancartes rappellent que l'entrée y est strictement interdite.

S'il accueillait autrefois des membres de l'armée canadienne, qui y ont testé des munitions au cours de la Deuxième Guerre mondiale, ce site n'a pas vu l'ombre d'une activité militaire depuis 1967. La présence potentielle de munitions non explosées a toutefois poussé le ministère de la Défense nationale, propriétaire du terrain, à en bloquer l'accès.

À l'exception d'un poste d'Hydro-Québec et d'un sentier de motoneige, le champ de tir est à l'abri des visiteurs depuis plus de 50 ans. De plus, le niveau de risque a vite fait de décourager tout promoteur à la recherche d'un vaste terrain pour y réaliser des projets immobiliers.

Tandis que la région s'est développée autour du site au fil des ans, des inventaires menés par Ottawa et par Québec ont permis de documenter la riche biodiversité qu'on y trouve. Plus de la moitié du terrain est composée de milieux humides, propices à accueillir de nombreuses espèces d'oiseaux et d'amphibiens.

Outre les chevreuils, les renards et les loutres, les orignaux s'y promènent aussi, ce qui fait du champ de tir Saint-Maurice un des rares endroits où on peut observer ces cervidés dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Le site compte près d'une vingtaine d'espèces fauniques et floristiques à statut particulier, dont la salamandre à quatre orteils, un amphibien extraordinaire qui est susceptible d'être désigné comme espèce menacée ou vulnérable au Québec , explique Benoit Tendeng, biologiste à SNAP Québec et responsable de la conservation en milieu urbain.

Cet organisme, qui s'investit également dans le dossier de la protection du territoire du champ de tir du mont Saint-Bruno, voit dans le cas de Saint-Maurice la plus grande possibilité de conservation en terre publique de toute la CMM .

Nous invitons le gouvernement fédéral à agir très rapidement, surtout en collaboration avec les acteurs locaux, de Québec comme du milieu municipal , lance M. Tendeng.

« Autour de Montréal, il y a très peu de territoires publics qui pourraient être très rapidement sécurisés à des fins de protection, donc de création d'aires protégées. » — Une citation de Benoit Tendeng, biologiste et responsable en conservation urbaine chez SNAP Québec

Les occasions de créer des « aires protégées de proximité », qui évitent à la population de prendre le volant avant d'aller se promener dans la nature, se font rares dans le Grand Montréal, rappelle M. Tendeng.

La Communauté métropolitaine de Montréal, qui a fait vœu de protéger 30 % des milieux naturels d'ici 2030, a jusqu'ici converti 10,1 % de sa superficie en aires protégées. Doter le champ de tir Saint-Maurice d'un statut de préservation permettrait au Grand Montréal de réaliser un bond considérable vers cet objectif, selon SNAP Québec

En plus d'une concertation entre les divers ordres de gouvernement, des études d'impacts socioéconomiques et une mise à jour rigoureuse des inventaires fauniques et floristiques – dont les plus récentes données remontent à 2015 – devront être réalisées.

Terrain à décontaminer

Or, avant même de discuter du statut à accorder à cet endroit, il faudra dans un premier temps procéder à sa décontamination afin d'en rendre l'accès sécuritaire pour les citoyens.

À la mi-février, la députée bloquiste de Terrebonne, Nathalie Sinclair-Desgagné, avait réclamé que le terrain soit décontaminé aux frais du fédéral avant d'être cédé à la Ville de Terrebonne ou au gouvernement du Québec. Sur les réseaux sociaux, elle avait enjoint aux citoyens de signer une pétition adressée à la ministre de la Défense nationale, Anita Anand. En date du 3 avril, près de 1400 signatures avaient été recueillies.

Le 24 février, c'était au tour du maire de la Ville de Terrebonne, Mathieu Traversy, d'appuyer la demande de Mme Sinclair-Desgagné et de plaider pour qu'Ottawa fasse du champ de tir un territoire sécuritaire et protégé .

« Après les engagements de la COP15 [sur la biodiversité], le fédéral a une belle occasion de passer de la parole aux actes. » — Une citation de Benoit Tendeng, biologiste et responsable en conservation urbaine chez SNAP Québec

Selon le ministère de la Défense nationale, des évaluations du site sont en cours afin de mesurer l'ampleur des activités de décontamination à y mener.

Les estimations préliminaires indiquent que d'importants travaux, étalés sur de nombreuses années, seraient nécessaires avant que nous puissions envisager un éventuel transfert ou [une éventuelle] vente de cette propriété de 652 hectares , indique Andrée-Anne Poulin, porte-parole du ministère de la Défense nationale.

La présence de zones humides et d'espèces à protéger figure au nombre des principales préoccupations évoquées par le ministère.

Une fois les travaux terminés, le fédéral organisera des consultations avec les gouvernements provinciaux et municipaux, de même qu'avec les communautés autochtones et d' autres parties intéressées , afin de décider de l'avenir du champ de tir Saint-Maurice.