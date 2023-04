L’indice du cancer du poumon en baisse à Rouyn-Noranda

Le taux d’incidence du cancer du poumon s'était établi à 145 cas pour 100 000 personnes à Rouyn-Noranda entre 2010 et 2014. Il s'établit maintenant à 121 cas pour 100 000 personnes entre 2015 et 2019. Nous avons pu consulter les données jusqu’en 1985 et jamais l’incidence du cancer du poumon n’a été aussi basse à Rouyn-Noranda.

En Abitibi-Témiscamingue, l’incidence du cancer du poumon est également de 121 personnes touchées sur 100 000 pour la même période. C’est dans la Vallée-de-l’Or que le taux est significativement plus élevé avec 134 cas pour 100 000 personnes. Toutes les MRC de la région se situent au-delà de la moyenne provinciale, qui est de 110.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En mai 2022, la santé publique régionale avait publié des données qui révélaient que le pourcentage de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) était plus élevé en Abitibi-Témiscamingue que la moyenne provinciale, que l’incidence du cancer du poumon était significativement plus élevée et que les naissances de faible poids étaient plus nombreuses.

Ces données avaient inquiété plusieurs citoyens ainsi que de nombreux experts et médecins de Rouyn-Noranda, qui avaient réclamé la réduction rapide des émissions d’arsenic en provenance de la Fonderie Horne.

En juillet 2022, une étude de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) estimait qu’entre un et 14 citoyens de Rouyn-Noranda pourraient recevoir un diagnostic de cancer si la Fonderie Horne ne diminuait pas la concentration d’arsenic dans l’air.

Dans son évaluation, l’INSPQ avait évalué les risques de cancer selon un scénario où une personne serait exposée à 165 nanogrammes d’arsenic par mètre cube dans l’air.

Toujours plus de maladies pulmonaires et de naissances de faible poids

Pour ce qui est des maladies pulmonaires obstructives chroniques, les données disponibles sont les mêmes qu’en 2022. Le taux de prévalence a atteint un sommet de 14,6 % en 2014-2015 à Rouyn-Noranda et a ensuite diminué graduellement pour se situer à 13,5 % en 2019-2020. C’est tout de même encore bien au-delà de la moyenne provinciale de 9,1 %.

Pour ce qui est des naissances de faible poids, la situation à Rouyn-Noranda est encore plus défavorable. De 2017 à 2019, 8,1 % des nouveau-nés étaient de faible poids, alors que la moyenne régionale est de 6,9 %. La moyenne provinciale est encore plus basse, à 6,1 %.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans les nouvelles données publiées par le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue le 31 mars, on constate que de 2015 à 2019, le taux d’incidence de tumeurs malignes et de cancers du sein chez les femmes à Rouyn-Noranda est similaire à la moyenne régionale.

L’incidence du cancer de la prostate chez les hommes de Rouyn-Noranda est la moins élevée parmi les cinq MRC de la région. Seule l’incidence du cancer du côlon-rectum est légèrement supérieure à Rouyn-Noranda avec 83 cas pour 100 000 personnes, comparativement à 75 cas pour l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue.