Hausse de la taxe carbone : quel impact pour les Saskatchewanais?

Avec la hausse du prix du carbone qui est entré en vigueur depuis le 1 er avril, le prix du carburant a grimpé en Saskatchewan. Même s’ils devront payer plus à la station-service, les résidents de la province pourront aussi bénéficier d’un plus grand montant de l'incitatif à agir pour le climat.

Avec la taxe fédérale sur le carbone qui est passée de 50 $ à 65 $ la tonne, la taxe sur le litre d'essence a augmenté de 3 cents, s'élevant donc maintenant à 14 cents par litre d'essence, selon les données fédérales.

Pour le gaz naturel, la taxe carbone totale par litre est de 12 cents, tandis qu'elle est de 17 centimes pour le diesel.

Cette hausse de la taxe carbone au niveau fédéral a créé un rare front uni des deux principaux partis politiques de la province. Selon eux, cette augmentation a un impact dans le quotidien des habitants de la province.

Selon la cheffe du parti de l’opposition néo-démocrate, Carla Beck, ce n'est pas le moment approprié pour augmenter la taxe carbone.

Ce n'est pas le moment d'augmenter la taxe carbone. Point final. C'est ce que j'ai dit en session parlementaire , précise Carla Beck.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, partage aussi cet avis.

Ce sont des coûts importants dans les factures énergétiques dans notre province, et ce dans un contexte où il y a une pression inflationniste qui est ressentie par les familles et les petites entreprises , indique M. Moe.

Cette augmentation intervient alors que les tarifs de SaskPower et de SaskEnergy ont été revus à la hausse. Les deux sociétés d'État ont invoqué la tarification du carbone pour justifier leurs augmentations, qui sont aussi entrées en vigueur depuis le 1er avril dernier.

De son côté, le professeur de génie industriel et spécialiste des questions énergétiques à l’Université de Regina, Amr Henni, estime que la taxe carbone est un moyen de récupérer de l’argent afin d’aider les entreprises privées à rendre leurs activités durables.

Le gouvernement a énormément investi pour aider les compagnies à prendre des décisions afin de réduire leur émission et dans l’industrie verte [...] Il faudrait bien qu'à un moment ou un autre on récupère cet argent-là et la taxe carbone aide un petit peu à faire cela.

Hausse de l’incitatif à agir pour le climat

Avec l'augmentation de la tarification du carbone, les résidents de la Saskatchewan pourront aussi bénéficier d’un plus grand montant de l'incitatif à agir pour le climat.

Vu que la Saskatchewan ne satisfait pas aux critères de référence du gouvernement fédéral en matière de tarification du carbone, 90 % des recettes directes de la taxe sur le carbone dans la province sont reversées aux habitants de la province, de façon trimestrielle.

Les 10 % restants sont utilisés pour soutenir les petites entreprises, les agriculteurs et les communautés autochtones.

Donc, une famille de quatre personnes peut s'attendre à recevoir un remboursement de 340 $ chaque trimestre, pour un total de 1360 $. Ceci représente une augmentation par rapport au paiement annuel de 1101 $ émis l'an dernier.

Un adulte célibataire doit s'attendre à un versement de 170 dollars chaque trimestre, soit un total de 680 dollars au cours de l'année. L'année dernière, le versement annuel pour un adulte seul s'élevait à 550 dollars.

La Saskatchewan, l'Ontario, le Manitoba et l'Alberta sont les provinces où le système fédéral de tarification du carbone s'applique, car elles ont choisi de ne pas mettre en œuvre leur propre tarification du carbone qui réponde à la référence du gouvernement fédéral.

Les effets de la taxe carbone sur l’agriculture

Le président de l'Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan, Ian Boxall, est sceptique face à la taxe carbone comme moyen d’action contre le changement climatique.

Selon Ian Boxall, il faut agir pour limiter les changements climatiques et il indique que les agriculteurs sont des victimes de première ligne des changements climatiques.

Essayons de trouver un équilibre entre la quantité de taxe liée au carbone qui pourrait changer le comportement du consommateur et accompagner ça avec de la recherche , indique-t-il.

Toutefois, si le projet de loi C-234 est adopté, il exemptera les agriculteurs de payer pour les émissions provenant de certaines activités, comme le séchage du grain, la préparation des aliments pour animaux, l'irrigation et le chauffage des bâtiments.

Avec les informations de Alexander Quon et Laurence Taschereau