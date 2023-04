Garderies : des voix s’élèvent pour de meilleurs salaires en Alberta

En vertu de l'Entente pancanadienne sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants de l'Alberta, la province doit créer au moins 42 500 places en garderie agréée sans but lucratif d'ici 2026.

Pendant ce temps, le salaire moyen des éducatrices certifiées débutantes demeure inférieur à 20 $ de l'heure en Alberta.

Les éducatrices de la petite enfance (EPE) de niveau 1 ont reçu une augmentation de 50 cents dans leur supplément horaire le 1er janvier. Cela porte le salaire moyen à 19,43 $ de l'heure. Environ 40 % des éducatrices agréées en garderie de l'Alberta ont une certification de niveau 1.

De plus, le système de rémunération ne tient pas compte des années d'expérience, de compétence et de responsabilités supplémentaires.

Selon Amanda Rosset, la présidente de l'Association des éducatrices et éducateurs de la petite enfance de l'Alberta (AECEA), la province doit remédier à cette situation, si elle veut retenir plus de personnel éducatif.

Les défenseurs de la petite enfance disent que des employés fatigués, qui ont un bas salaire et qui manquent de possibilités d'avancement, sont allés travailler ailleurs. Cette rémunération inadéquate freine aussi le recrutement.

Un besoin de 7000 à 10 000 éducatrices

Dans un rapport, l' AECEA estime que l'Alberta aura besoin de 7000 à 10 000 EPE supplémentaires pour soutenir l'expansion des places en garderie au cours des deux prochaines années.

Le rapport propose une grille salariale où les travailleurs reçoivent des hausses de salaire à mesure qu'ils acquièrent plus d'expérience et de compétences.

Des formes de rémunération non salariées, telles que des régimes de prestations de santé et l'accès à une pension, aideraient aussi à retenir les EPE .

La ministre fédérale de la famille, Karina Gould, et le ministre provincial des Services à l'enfance, Mickey Amery, étaient en visite dans une garderie d'Edmonton, le jour de l'annonce de la nouvelles phase du programme subvention des places de garderies privées abordables (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Sofiane Assous

Des préjugés sur la pénibilité du travail

Le fait que 96 % du personnel éducatif dans les garderies sont des femmes est un facteur qui a contribué aux salaires historiquement bas, dit le rapport. Le public considère que le travail d' EPE est une maternité et que le fait de travailler avec des enfants est agréable. Par conséquent, les éducatrices n’ont pas besoin d'une rémunération adéquate.

Le rapport propose une grille qui prend en compte des éléments comme la hausse de l'inflation et le coût de la vie plus élevé dans des endroits tels que Canmore et Fort McMurray.

Le gouvernement disposé à revoir la grille salariale

Mickey Amery, le ministre des Services à l'enfance, a déclaré récemment que l’Alberta explorait des options pour une grille salariale et d'autres considérations d'avantages , et que la province continuait à soutenir la main-d'œuvre EPE grâce à un modèle de complément de salaire de longue date .

Il a indiqué que l'Alberta avait accepté d'examiner une idée de grille salariale lors de la signature de l'accord avec le fédéral.

La province a sensiblement augmenté le nombre d'espaces dans les cours en ligne qui peuvent obtenir une certification de niveau 1 (Photo d'archives). Photo : iStock

De la créativité et de la volonté

La présidente de l' AECEA , Amanada Rosset, note que le fait de parler de salaires plus élevés rend les gestionnaires de garderies mal à l'aise, car cela soulève des questions sur la façon dont ils peuvent les payer, en particulier lorsque les frais pour les parents doivent être de 10 $ par jour d'ici 2026.

Selon elle, il faudra de la créativité et de la volonté pour construire un nouveau système qui peut maintenir les frais des parents à un prix abordable tout en rémunérant correctement les éducatrices.

Morna Ballantyne, la directrice générale de Child Care Now, un groupe national de défense des services de garde, estime que l'Alberta devait décider de quel type de système elle voulait et planifier en conséquence.

Par ailleurs, la province ajoute 254 places aux 3071 places dans les programmes postsecondaires d'apprentissage préscolaire dans les trois prochaines années. Elle a également augmenté le nombre d'espaces dans les cours en ligne qui peuvent obtenir une certification de niveau 1 de 4000 à 10 000.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine