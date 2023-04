Pavillon principal à l’UQAC : la deuxième phase des travaux terminée

Les travaux de cinq millions de dollars ont permis de mettre aux normes une partie du centre social ainsi que les entrées est et ouest du pavillon.

L’ UQAC en a profité pour aménager un espace ouvert, lumineux et accueillant pour les étudiants. Des blocs sanitaires inclusifs ont aussi été construits.

Pendant le chantier, 55 tonnes de déchets ont été récupérées.

Ç’a été un grand centre de tri. Ce qui est important, c'est que quelque chose qu'on déconstruit, si on ne le trie pas à la source, il est plus difficilement récupérable. Donc, on a vraiment fait le tri des briques, tri des blocs, tri du gypse. Le gypse est devenu de l'engrais. Les briques, on a réussi à les défaire, à les revaloriser, le métal [à le recycler] , a énuméré le directeur du Service des immeubles et équipements de l’ UQAC , Frédéric Desgagnés.

Selon lui, 90 % des matériaux auront une seconde vie.

Frédéric Desgagnés est le directeur du Service des immeubles et équipements à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les travaux représentent la deuxième phase de la modernisation du pavillon principal. Ils s'étalent sur sept ans et doivent coûter entre 40 et 50 millions de dollars.

Le pavillon principal a été construit en deux parties, l'une en 1978 et l'autre en 1982. La première phase des travaux actuels a débuté à l'été 2021.

Pendant la deuxième phase, la récupération des déchets a été faite dans le cadre d'un projet de recherche d'un étudiant à la maîtrise en éco-conseil.

Les travaux de mise aux normes concernaient notamment les gicleurs et les cages d'escalier.

La troisième phase des travaux débutera l'été prochain. Elle touchera les locaux des associations étudiantes qui sont situés à côté du centre social ainsi que les laboratoires des ateliers des arts.

D'après un reportage de Myriam Gauthier